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हिरासत में मौत का मामला: CID जांच में 17 पुलिसकर्मी फंसे, घटना के बाद भाग गया था दारोगा

Mar 20, 2026 09:47 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, आगरा
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आगरा में राजू गुप्ता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में सीआईडी ने 17 पुलिसकर्मियों को गैर इरादतन हत्या व अवैध हिरासत का आरोपी माना है। चार्जशीट शासन को भेजी गई है। कोर्ट ने थाने में पिटाई पर पुलिस की मौन सहमति बताई, अब कार्रवाई की तलवार लटकी है।

हिरासत में मौत का मामला: CID जांच में 17 पुलिसकर्मी फंसे, घटना के बाद भाग गया था दारोगा

आगरा के राजू गुप्ता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में 17 पुलिसवालों पर गाज गिर सकती है। मानवाधिकार आयोग ने इस मामले की विवेचना सीआईडी आगरा सेक्टर को दी थी। सीआईडी ने अपनी विवेचना पूरी करके अभियोजन स्वीकृति के लिए शासन को भेजी थी। इस चार्जशीट में 17 पुलिस कर्मियों की गर्दन फंसी हुई है। सीआईडी ने अपनी विवेचना में राजू गुप्ता की पिटाई के समय सिकंदरा थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को गैर इरातदन हत्या और अवैध हिरासत का आरोपित माना था। इसमें इंस्पेक्टर ऋषिपाल सिंह , दरोगा ज्ञानेंद्र शर्मा, दरोगा तेजवीर सिंह, मुख्य आरक्षी राम किशन, देवेंद्र सिंह, राकेश कुमार, रणजीत, आरक्षी हरीश चंद्र, बृजेश कुमार, कंप्यूटर आपरेटर हिमांक कुमार, आरक्षी संजीव कुमार, राजेश, सतेंद्र सिंह, संजीव, अनिल कुमार, योगेश कुमार और आरक्षी चालक संजय कुमार आरोपित बनाया है।

सिकंदरा थाने में पुलिस की थी मौन सहमति

मुकदमे की वादी राजू गुप्ता की मां इंसाफ मिलने तक जीवित नहीं रह पाईं। बेटे के गम में रो-रोकर कुछ माह बाद उनकी भी मौत हो गई थी। उस समय वह बिचपुरी इलाके में रहती थीं। कोर्ट ने अपने फैसले में यह माना कि सिकंदरा थाने में एक निर्दोष को पीटा जा रहा था। उस दौरान किसी पुलिस कर्मी ने कोई विरोध नहीं किया। राजू गुप्ता की मौत के बाद कोई जांच नहीं हुई। सच सामने लाने के लिए कोई पुलिस कर्मी सामने भी नहीं आया। इससे पता चलता है कि कथित तारीख पर सिकंदरा थाने में तैनात अधिकारी और सभी पुलिस कर्मियों की मौन सहमति थी। मृतक राजू गुप्ता को पुलिस थाने में पीटने के लिए मामले में किसी अधिकारी को जांच अधिकारी नहीं बनाया।

गृह सचिव-पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई का भेजा आदेश

अपर जिला जज नितिन कुमार ठाकुर ने 82 पेज के आदेश की एक प्रति उत्तर प्रदेश के गृह सचिव और पुलिस कमिश्नर आगरा को भेजने के आदेश दिए। इसमें मौजूदा सर्विस कानूनों के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार पांडे जो नॉर्थ फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन पर एसएचओ एवं तत्कालीन सीओ चमन सिंह चावड़ा वर्तमान में ज्ञानपुर जिला भदोही में तैनात हैं।

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घटना के बाद फरार हो गया था दरोगा

घटना में शामिल दरोगा अनुज सिरोही पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित हुआ था। वह फरार हो गया था। गिरफ्तारी न होने से वैश्य समाज के लोग सड़क पर उतर आए थे। सिकंदरा पुलिस ने दरोगा अनुज सिरोही के घर फतेहपुर, थाना अगौता (बुलंदशहर) में दबिश दी थी। अनुज वर्ष 2017 में पुलिस में भर्ती हुआ था। सिकंदरा थाने में पहली तैनाती थी। पहली तैनाती में ही वह हिरासत में मौत का आरोपित बने। फरारी के बाद चार जनवरी 2019 को अनुज ने कोर्ट में समर्पण किया था। जमानत पर बाहर आने के बाद भी आगरा में तैनाती मिल गई थी।

निराशा, डर, गुस्सा और नफरत है टॉर्चर

कोर्ट ने अपने फैसले में कड़ी टिप्पणी करते हुए लिखा है कि यातना आत्मा में एक ऐसा घाव है जो इतना दर्दनाक होता कि कभी-कभी आप लगभग छू ही लेते हैं। लेकिन, यह इतना अमूर्त भी है कि कोई रास्ता नहीं है इसे ठीक करने के लिए। टॉर्चर आपके सीने में बर्फ की तरफ ठंडी, दर्द भरी पीड़ा है और पत्थर की तरह भारी। नींद की तरह लकवाग्रस्त और रसातल की तरह अंधेरा। टॉर्चर, निराशा, डर, गुस्सा और नफरत है। यह जान से मारने की इच्छा है।

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रक्षक ही बन गए विध्वंसक

राजू गुप्ता मौत में अपने फैसले में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि इस मामले में रक्षक विध्वसंक बन गए। मां की मौजूदगी में एक बेबस आदमी को बेरहमी से पीटा गया। वहीं, घटना के समय रेनू गुप्ता ने चीख-चीखकर यह बयान दिया था कि बेटे को उनकी मौजूदगी में बेरहमी से पीटा गया था। पुलिस कर्मियों ने उनसे भी अभद्रता की थी। घसीटकर थाने लाए थे। वहीं, दरोगा अनुज सिरोही ने भी अपने 161 के बयान में यह स्वीकार किया था कि उसने राजू को एक-दो डंडे मारे थे।

विवेचकों पर भी कोर्ट ने की टिप्पणी

हत्या और मारपीट की धारा में दर्ज मुकदमे की विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर लोहामंडी राजेश कुमार पांडेय को मिली थी। उनके बाद यह विवेचना तत्कालीन सीओ चमन सिंह चावड़ा को दी गई। गैर इरादतन हत्या में चार्जशीट प्रेषित की। दोनों विवेचकों पर भी तल्ख टिप्पणी की है। लिखा है कि हिरासत में मौत में लॉजिकल नतीजा नहीं बताया। कोर्ट का मानना है कि उन्होंने जानबूझकर इस बात को छोड़ दिया। हिरासत में मौत केस में सीधे तौर पर न्याय के रास्ते में रुकावट डाली और अन्याय किया।

हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से उठाया था मामला

राजू गुप्ता की मां के साथ उस दौरान पूरे शहर की संवेदना थी। पुलिस का क्रूर चेहरा जनता के सामने आया था। विधवा मां बेटे की मौत बाद अकेली रह गई थी। कोई उसे पानी देने वाला भी नहीं बचा था। आपके अखबार हिन्दुस्तान ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। पुलिस अधिकारियों को भी कठघरे में खड़ा किया था। सवाल उठाए थे कि आखिर दरोगा पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। वैश्य समाज के नेता विनय अग्रवाल की अगुवाई में समाज ने लगातार प्रदर्शन किया था। सड़कों पर उतरा था।

विवेचकों को नहीं कानून का ज्ञान- कोर्ट

कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि दोनों विवेचकों को कानून का ज्ञान नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार पांडेय और सीओ चमन सिंह चावड़ा न केवल भारतीय संविधान के मूल सिंद्धातों से अनभिज्ञ हैं, बल्कि साक्ष्य अधिनियम 1872 के बारे में भी कम जानकारी है। वहीं अनुज सिरोही ट्रैफिक पुलिस में गैरहाजिर रहने पर निलंबित कर दिए गए थे।

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