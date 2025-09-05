cunning people used to rob American citizens, call center exposed in Varanasi चीन के जालसाजों से मिलकर अमेरिकी नागरिकों को ठगते थे शातिर, वाराणसी में कॉल सेंटर का खुलासा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newscunning people used to rob American citizens, call center exposed in Varanasi

चीन के जालसाजों से मिलकर अमेरिकी नागरिकों को ठगते थे शातिर, वाराणसी में कॉल सेंटर का खुलासा

यूपी के वाराणसी में अवैध कॉल सेंटर का खुलासा हुआ। गिरोह के सदस्य चीन के जालसाजों से मिलकर अमेरिकी नागरिकों को ठगते थे।  कुल 29 ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 12:11 PM
यूपी के वाराणसी में अखरी के अवलेशपुर (रोहनिया) स्थित निजी स्कूल परिसर में संचालित साइबर ठगों के कॉल सेंटर से पकड़े गए शातिर चीन के जालसाजों से मिलकर अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाते थे। इंटरनेट कॉलिंग कर झांसा देकर या फिर डिजिल अरेस्ट कर ठगी की जाती थी। अंतरराष्ट्रीय गिरोह के बारे में शुरुआती छानबीन में साढ़े तीन हजार अमेरिकी नागरिकों से ठगी की बात सामने आई है। न्यूनतम 80 लाख रुपये प्रति माह की ठगी करते थे। कुल 29 ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मौके से 12 युवतियां भी पकड़ी गईं थी, जिन्हें छोड़ दिया गया है। हालांकि विवेचना में उनके नाम शामिल होंगे।

डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार, एडीसीपी नीतू कादयान ने गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस लाइन में गिरफ्तारी की जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपियों में सरगना पंजाब के मोहाली के वीटीसी खरर सास नगर निवासी कौशलेंद्र तिवारी, बरनाल के अजीत सिंह नगर निवासी मनीष, पठानकोट निवासी वंश, साउथ त्रिपुरा के धर्मनगर थाना क्षेत्र के उदईपुर निवासी करनदास, गुजरात के बडोदरा जिले के राउपुरा थाना क्षेत्र के बडोदा निवासी परिश्रुत, अहमदाबाद के सौजन्य पार्क रामोल रोड निवासी निशांत, अमराईवाडी थाना क्षेत्र के इटावा लखना निवासी सुमित पाल, लक्ष्मीनगर नागरवेल हनुमान निवासी श्रवण किशन भाई कोलूर, अहमदाबाद के रामोल थाना क्षेत्र के तिलक नगर निवासी पंकज रामचंद्र सिंह, अमरईवाडी के पूनम सेठ की चाली भिलवाड़ा निवासी सोनू, सिरसा (हरियाणा) के बेगू रोड थाना क्षेत्र की परमार्थ कॉलोनी सिरसा निवासी महिर सेन हैं।

पुलिस ने मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिला के बेथहाउस थाना क्षेत्र के ज्वाय लेपूंग निवासी केविन गतफोत, लाइटूमुखरा निवासी सूरज ठाकुर, राहुल ठाकुर, अमर सिंह, मदनरेटिंग निवासी साहिल सिंह, झाल्हूपाडा निवासी सुमित कुरी, लुमडिंगजिरी (शिलांग) थाना क्षेत्र के अपरमाउपरेम निवासी सुमित विश्वास, झाल्हूपारा के कैंटोंमेंट पलटन बाजार निवासी कुशलदीप उर्फ राहुल सिंह, बीट हाउस थाना क्षेत्र के लोवर जेल रोड निवासी मिथपॉल, राजस्थान के सिरोही जिले के आबूरोड निवासी रितेश बंसल, मुंबई के चेंबूर निवासी शारुख याकूब, कोर्लाबीट थाना क्षेत्र के ईस्ट प्वाइंट कोर्ला निवासी मुश्ताक, थाणे के अंबरनाथ निवासी प्रभुराज, माइकल मोर्गन, नागालैंड के कोहिमा के दीमापुर निवासी बुकी, किफरी के सोथू निवासी किनोबे, दीमापुर के जियान हॉस्पिटल पुराना बाजार निवासी निपू, न्यूलैंड निवासी याकातो को भी गिरफ्तार किया है।

45 लैपटॉप, 40 सीपीयू एवं मॉनीटर बरामद

मौके से पुलिस को 24 मोबाइल, 45 लैपटॉप, 40 सीपीयू, 42 मॉनीटर, 30 माउस, 40 की-बोर्ड, 55 यूएसबी हेडफोन, केबल एवं सात फर्जी आधार कार्ड मिले हैं।

दूतावास को सूचना दी, आईबी की टीम भी जांच को पहुंची

पुलिस अधिकारियों की ओर से दूतावास को भी सूचना दी गई है। गहन छानबीन के लिए आईबी की टीम भी वाराणसी पहुंच गई है। दूसरे देशों का मामला होने के कारण अन्य एजेंसियों को शामिल किया जाएगा।

