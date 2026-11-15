शातिर निकली प्रेमिका, प्रेमी के कहने पर रिश्तेदार के घर से चुराए 80 लाख के जेवर, बॉयफ्रेंड ने महंगी बाइकें
बांदा जिले में एक शातिर युवती ने प्रेमी के कहने पर अपने ही रिश्तेदार के घर में 80 लाख रुपये के गहने चुरा लिए। चोरी की रकम प्रेमिका ने अपने प्रेमी को दे दी। प्रेमी ने उन रुपयों से महंगी बाइकें खरीदीं। पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार करके प्रेमिका को संरक्षण में ले लिया है।
बांदा, हिन्दुस्तान संवाद। बांदा जिले के बजरंग नगर मोहल्ले में पड़ोसियों के दो अलग-अलग मकानों में हुई चोरी में किशोरी शातिर चोर निकली। उसने प्रेमी के प्लानिंग पर अपने ही रिश्तेदारों के घर से 80 लाख रुपये कीमत के जेवर पार कर दिए। दोनों घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने प्रेमी आरोपी को गिरफ्तार किया है। किशोरी को भी संरक्षण में लिया है। दोनों के कब्जे से करीब 80 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण, दो मोटरसाइकिलें और 2200 रुपये नकद बरामद किए हैं।
कस्बे के बजरंग नगर निवासी रोहित ने 13 नवंबर को अतर्रा थाने में तहरीर देकर बताया था कि सुबह उनके घर से सोने-चांदी के आभूषण चोरी हो गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ यक्ष एप और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। फुटेज में एक लड़की हाथ में थैला लेकर घटनास्थल के आसपास जाती दिखाई दी। जांच में उसकी पहचान एक बाल अपचारी के रूप में हुई।
पूछताछ में बालिका ने खोला सारा राज
पुलिस ने रविवार को चित्रकूट जिले के भरतकूप थाना क्षेत्र के रसिन निवासी सत्येन्द्र उर्फ सत्यम उर्फ लकी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बालिका को पुलिस संरक्षण में लिया गया। पूछताछ में बालिका ने सारा राज खोल दिया। किशोरी के माता-पिता नहीं है। उसने बताया कि वह सत्येन्द्र से प्या करती है और उसी के साथ मिलकर अपने ही रिश्तेदारों के यहां चोरी की है। इतना ही नहीं प्रेमी के कहने पर उसने 18 जुलाई को भी अपने पड़ोसी रूपम के घर में लाखों के जेवर चोरी किए।
पुलिस ने बरामद की 2200 रुपये की नकदी
पुलिस ने दोनों घटनाओं से संबंधित मुकदमों में चोरी गए आभूषण बरामद किए हैं। इनमें सोने के हार, मंगलसूत्र, चेन, अंगूठियां, चूड़ियां, पायल, बिछिया और चांदी के अन्य जेवर शामिल हैं। इसके अलावा एक बुलेट और एक पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं, जिसे प्रेमी ने कुछ जेवर बेंचकर खरीदी थी। आधार कार्ड, वोटर कार्ड और 2200 रुपये की नकदी भी बरामद हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज और क्षेत्राधिकारी अतर्रा अमरनाथ गुप्ता की देखरेख में पुलिस की टीम ने यह खुलासा किया। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि गिरफ्तार युवक व शातिर चोर किशोरी दोनों प्रेमी-प्रेमिका हैं। प्रेमी के कहने पर ही उसने जेवर चुराए। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया गया। जबकि बालिका के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।