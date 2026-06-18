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रो रहे बच्चे योगी की गोद में आते ही शांत; सीएम बोले- इन्हें पता है इनका भविष्य सुरक्षित है

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, उन्नाव
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उन्नाव में 570 करोड़ की 101 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करने पहुंचे सीएम योगी की गोद में आते ही अन्नप्राशन के लिए लाए गए रोते बच्चे शांत हो गए। योगी ने कहा, बच्चे ईश्वर का रूप हैं और उन्हें पता है कि उनका भविष्य सुरक्षित है। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर भी जमकर निशाना साधा।

रो रहे बच्चे योगी की गोद में आते ही शांत; सीएम बोले- इन्हें पता है इनका भविष्य सुरक्षित है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उन्नाव में 570 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में एक दिलचस्प और भावुक नजारा देखने को मिला। अन्नप्राशन संस्कार के लिए लाए गए छोटे बच्चे, जो कुछ देर पहले तक जोर-जोर से रो रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोद में पहुंचते ही शांत हो गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से बच्चों का अन्नप्राशन कराया। कार्यक्रम में बच्चों के परिजनों के साथ जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।

बच्चों के पता है उनका भविष्य सुरक्षित है- योगी

बच्चों के शांत होने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी दो बच्चों का अन्नप्राशन कराया जाना था और वे लगातार रो रहे थे, लेकिन जैसे ही वे उनके पास आए, उन्होंने रोना बंद कर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और उन्हें पता है कि हम आ गए हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा।

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सपा के शासनकाल में माफिया राज हावी था- योगी

उन्होंने कहा कि सत्ता संरक्षण में पनपे माफियाओं को देखकर उन्हें रामायण काल के खर-दूषण, मारीच और सुबाहु की याद आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा के शासनकाल में प्रदेश में माफियाराज हावी था। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं के आंसू केवल माफियाओं के लिए बहते हैं, जबकि गरीबों के प्रति वे संवेदनहीन बने रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जो विकास कार्य आज कर रही है, उसे करने से पिछली सरकारों को किसी ने नहीं रोका था, लेकिन उनकी सोच परिवार तक सीमित थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए नेहरू-गांधी परिवार और समाजवादी पार्टी के लिए सैफई परिवार ही सब कुछ था। इससे बाहर वे सोच नहीं पाते थे।

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यूपी 25 करोड़ आबादी मेरा परिवार- योगी

योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है। उन्होंने कहा कि उनके लिए पूरा उत्तर प्रदेश ही घर है और प्रदेश की 25 करोड़ जनता उनका परिवार है। जनता के हितों की रक्षा करना और विकास को नई गति देना उनकी सरकार का मिशन है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया आर्थिक मंदी और ऊर्जा संकट से जूझ रही थी, तब भारत ने प्रभावी प्रबंधन के जरिए दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया।

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