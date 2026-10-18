रावण के दरबार में फूहड़ डांस, टेबल पर शराब की बोतलें; रामलीला के मंच पर मर्यादा तार-तार!

बुलंदशहर के खानपुर के अमरपुर गांव में रामलीला मंचन के दौरान रावण दरबार में शराब की बोतलों के बीच महिला डांसर के फिल्मी गाने पर डांस का वीडियो वायरल हुआ है। घटना से ग्रामीणों में रोष है। सीओ स्याना ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं।

बुलंदशहर/खानपुर, हिन्दुस्तान टीम: शहर के अमरपुर गांव में रामलीला मंचन के दौरान सारी मर्यादाएं तार-तार हो गई। जब रावण दरबार में फूहड़ गानों पर डांस हुए। टेबल पर शराब की बोतलें रखी दिखीं। रामलीला के मंच पर शराब की बोतलें सजाकर महिला कलाकार से डांस कराया गया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पवित्र मंच पर हुए इस कृत्य से ग्रामीणों में भारी रोष है। सीओ स्याना ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए खानपुर पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं।

फूहड़ गानों पर डांस, टेबल पर शराब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रामलीला के मंच पर रावण और उसके दरबारी पूरी वेशभूषा में बैठे नजर आ रहे हैं। मंच पर उनके सामने रखी मेज पर शराब की बोतलें साफ दिखाई दे रही हैं। इसी बीच मंच पर महिला डांसर फिल्मी ‘राणा जी माफ करना’ गाने पर ठुमके लगाती दिख रही है। धार्मिक आस्था के केंद्र बने मंच पर इस तरह की अश्लीलता और शराब के खुले प्रदर्शन को लेकर क्षेत्रवासियों में तीखा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि रामलीला के मंच पर ऐसी फूहड़ता सनातन परंपरा और धार्मिक भावनाओं के साथ सीधा खिलवाड़ है।

रामलीला कमेटी ने चुप्पी साधी मंच की मर्यादा तार-तार होने के बाद जब रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों से संपर्क किया गया तो वे सीधे तौर पर जवाब देने से बचते नजर आए। कमेटी अध्यक्ष ने मामले में जांच के बाद ही कोई आधिकारिक बयान देने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया।