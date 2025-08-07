CRPF jawan committed suicide by hanging himself from fan before going on duty कमरे में घुसा सीआरपीएफ जवान वापस नहीं निकला, दरवाजा खुलते ही चीख पड़े घरवाले, जानें मामला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कमरे में घुसा सीआरपीएफ जवान वापस नहीं निकला, दरवाजा खुलते ही चीख पड़े घरवाले, जानें मामला

यूपी के मथुरा में कुछ ऐसा हो गया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक सीआरपीएफ जवान छुट्टी लेकर घर आया था। छुट्टी खत्म होने के बाद वह वापस ड्यूटी पर जाने वाला था, लेकिन एक दिन पहले वह कमरे में घुसा, लेकिन वह वापस नहीं निकला।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मथुराThu, 7 Aug 2025 04:44 PM
यूपी के मथुरा में कुछ ऐसा हो गया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक सीआरपीएफ जवान छुट्टी लेकर घर आया था। छुट्टी खत्म होने के बाद वह वापस ड्यूटी पर जाने वाला था, लेकिन एक दिन पहले वह कमरे में घुसा, लेकिन वह वापस नहीं निकला। घर वालों ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनकी चीख निकल पड़ी। उनके पैरों से मानों जमीन ही खिसक गई हो। दरअसल ड्यूटी पर जाने पहले सीआरपीएफ जवान ने पंखे से लटककर जान दे दी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

घटना बलदेव थाना क्षेत्र के गांव आंगई का है। यहां का रहने वाला 35 वर्षीय विनय प्रताप सीआरपीएफ जवान था। इन दिनों वह मणिपुर में तैनात था। वह 25 जुलाई को छुट्टी लेकर घर आया था। विनय की 2012 में सीआरपीएफ में भर्ती हुई थी। उसकी नौ साल पहले शादी हुई थी। उसका एक पांच साल की बेटा भी है। घर वालों ने बताया छह अगस्त को वह वापस ड्यूटी पर जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। घर वालों का कहना है कि मंगलवार को विनय अचानक से अपने कमरे में चला गया। काफी देर तक वह निकला ही नहीं। कमरा भी अंदर से बंद था। कुछ समय बाद जब विनय को बुलाने के लिए उसके कमरे का दरवाजा खोला तो उसका शव पंख से लटका मिला। कमरे के अंदर का नजारा देखकर कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पंखे से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद का लग रहा है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

