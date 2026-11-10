यूपी में CRPF कैंप हमलावर की गोली मारकर हत्या, मृत्युदंड रद्द होने के बाद रिहा हुआ था
यूपी में हाईकोर्ट से मृत्युदंड रद्द होने के बाद जेल से रिहा हुए सीआरपीएफ कैंप हमलावर मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस हमलावर की तलाश में लगी है।
सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए हमले में रामपुर की सेशन कोर्ट से फांसी की सजा पाए मोहम्मद शरीफ को आज उसके गांव के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृत्युदंड रद्द होने के बाद रिहा हुआ था। बाइक सवार दो बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या के पीछे क्या वजह रही, पुलिस और खुफियातंत्र तलाश में जुट गए हैं।
मालूम हो कि 31 दिसंबर 2007 को जब सीआरपीएफ पर आतंकी हमला हुआ था। उसकी रिपोर्ट सिविल लाइंस कोतवाली के तत्कालीन दरोगा ओमप्रकाश शर्मा की ओर से दर्ज करायी गई थी। इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। एक नवंबर 2019 को कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषमुक्त तथा छह आरोपियों को दोषी करार दे दिया था। जिन्हें दो नवंबर 2019 को सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद से इन सभी को बरेली और लखनऊ की सेंट्रल जेल में बंद किया गया। स्थानीय अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की। जहां से साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बड़ी राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने उन्हें महज आम्र्स एक्ट में दोषी मानते हुए 10 साल की सजा की पुष्टि की है।
कोर्ट ने इन्हें दी थी फांसी की सजा
-इमरान शहजाद उर्फ अबू ओसामा उर्फ अजय उर्फ असद उर्फ रमीज राजा उवैस निवासी समानी, थाना चौकी सिटी, जिला विम्बर, पाकिस्तान(पीओके)
-मोहम्मद फारूख उर्फ अबू जुल्कर नैन, उर्फ अबूजाद उर्फ अमर सिंह निवासी कंगड़ी, थाना सदर, जिला गुजरवाला, पंजाब, पाकिस्तान।
-सबाउद्दीन उर्फ सहाबुद्दीन उर्फ सबाह उर्फ संजीव उर्फ फरहान उर्फ अबू अल कासिम उर्फ बाबर उर्फ मुवस्सिर उर्फ समीर उर्फ इफ्तिखार, निवासी गंधवार, वाया पंडौल, थाना सकरी, जिला मधुबनी, बिहार।
-मोहम्मद शरीफ उर्फ सुहैल उर्फ साजिद उर्फ साजिद, उर्फ अनवर, उर्फ अली, निवासी बदनपुरी, थाना खजुरिया, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश।
इसे दी थी उम्रकैद की सजा
-जंगबहादुर खान उर्फ बाबा निवासी मिलक कामरू, थाना मूंढापांडे, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
इसे दी थी दस साल कैद की सजा
-फहीम अरशद अंसारी निवासी कमरा नंबर 240, चाल नंबर 303 मोतीलाल नगर, 2एमजी रोड, गोरेगांव, वेस्ट मुम्बई, महाराष्ट्र।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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