कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा और सरयू घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। गढ़मुक्तेश्वर से अयोध्या, दोहरीघाट और मिर्जापुर तक लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान कर पुण्य अर्जित किया। तड़के से ही घाटों पर स्नान-दान का सिलसिला शुरू हो गया।

गढ़मुक्तेश्वर, वरिष्ठ संवाददाता। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले के मुख्य स्नान पर्व पर परवी लूटने के लिए दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से कई लाख श्रद्धालु सोमवार को गंगा खादर मेले की तरफ उमड़ पड़े। सोमवार की शाम के समय चतुर्दशी पर दिवंगतों की आत्मशांति के लिए भीगी आंख से गंगा में दीपदान करने के बाद गया रात को 12 बजे से मुख्य स्नान शुरू हो गया।

सोमवार को दीपदान के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लाखों श्रद्धालु मेले के लिए पहुंच रहे है जिसके चलते मेले को जाने वाले प्रत्येक मार्ग पर वाहनों की लम्बी लाइन लगी हुई हैं। देर रात तक मेले में श्रद्धालुओं के वाहन जा रहेl रात को 12 बजे के बाद मुख्य स्नान की परवी लूटने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ स्नानघाट की तरफ बढ़नी शुरू हो गई। बताया गया है कि मंगलवार की दोपहर तक करीब 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूर्णिमा पर पुण्य अर्जित किया। जबकि श्रद्धालुओं का कारवां मेले की तरफ बढ़ता जा रहा है।

सरयू घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ श्रद्धालु अपनी आस्था में लीन थे। जिनको किसी के आने जाने की परवाह नहीं थी। मेले में श्रद्धालु रेत तथा गंगे के जल में ही मस्ती करने में व्यस्त रहे। श्रद्धालु मेले में मस्त दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं, अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालुओं ने हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर दर्शन-पूजन किया। मऊ के दोहरीघाट तट पर मंगलवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भोर चार बजे से ही श्रद्धालुओं के पवित्र सरयू नदी में स्नान का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह दस बजे तक 50 हजार से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके थे। रामघाट समेत आसपास के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। सरयू माता के जयकारों और भजन-कीर्तन से पूरा कस्बा भक्तिमय हो उठा।

कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर सोमवार से ही श्रद्धालुओं का दोहरीघाट पहुंचना शुरू हो गया था। हजारों की संख्या में लोग परिवार के साथ पहुंचकर मुक्तिधाम, गौरीशंकर घाट और आसपास के मंदिरों में ठहरे रहे। कई श्रद्धालुओं ने खुले आसमान के नीचे रात बिताई और भोर होते ही स्नान के लिए घाटों पर पहुंच गए। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर दान-पुण्य किया। मां सरयू को कराही, सेहरा, पूड़ी और हलवा अर्पित करने का सिलसिला चलता रहा। महिलाएं मंगलगीत गाते हुए नावों से नदी की मध्य धारा में पहुंचकर सेहरा चढ़ाती नजर आईं। कई श्रद्धालुओं ने गौदान और मुंडन संस्कार भी कराया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मुक्तिधाम परिसर स्थित विशाल शिव प्रतिमा, एकादश शिवलिंग और भारत माता मंदिर में दर्शन-पूजन किया। मुक्तिधाम पार्क में घूमने और विशाल शिव प्रतिमा के साथ सेल्फी लेने के लिए युवाओं में खासा उत्साह दिखा।