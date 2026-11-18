महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की दोस्ती का गवाह है यह कॉलेज, यहीं पढ़ीं दोनों कवयित्रियां
प्रयागराज का क्रास्थावेट गर्ल्स कॉलेज दो महान कवयित्रियों महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की दोस्ती का गवाह रहा है। दोनों ने इसी कॉलेज में साथ पढ़ाई की थी। यहां महादेवी वर्मा ने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की तो सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी कविताएं सहेलियों को सुनाया करती थीं।
प्रयागराज, मुख्य संवाददाता। क्या आपको पता है कि हिन्दी साहित्य की दो महान विभूतियां-महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान किसी जमाने में क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज के आंगन में एक-दूसरे का हाथ पकड़कर चहका करती थीं। हिन्दी साहित्यिक में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक महीयषी महादेवी वर्मा और ‘खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी’ जैसी कालजयी काव्य रचना करने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसी कॉलेज से किसी जमाने में एक साथ पढ़ाई की थी। शादी के बाद महादेवी वर्मा ने 1919 में क्रास्थवेट में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगीं। 1921 में महादेवी वर्मा ने आठवीं कक्षा में प्रान्त भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था।
कॉलेज में ही उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। वे सात वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थीं और जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थीं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में उनकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा का हाथ पकड़कर सहेलियों के बीच में ले जाती और कहतीं ‘सुनो, ये कविता भी लिखती हैं।’
1895 में 12 छात्राओं संग लखनऊ में शुरू हुआ था स्कूल
क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज की स्थापना का इतिहास 1894 से जुड़ा है। 23 फरवरी 1894 को गवर्नमेंट हाउस लखनऊ में उत्तर प्रदेश की महिलाओं को उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य से लेफ्टिनेंट गवर्नर एवं चीफ कमिश्नर चार्ल्स क्रास्थवेट की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना हुई। जिसके सहायक मंत्री जै किशन दास व मुंशी राहत अली खान थे। उस वक्त प्रांत के अनेक प्रमुख हिन्दू एवं मुसलमान संभ्रांत नागरिक इस समिति के सदस्य थे।
कॉलेज का 132 साल का इतिहास
फरवरी 1895 में इस समिति ने लखनऊ में केवल 12 छात्राओं को लेकर एक शिक्षा संस्था की शुरुआत की। 28 मई 1895 में इसका नाम क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज रखा गया। 8 जुलाई 1895 को समिति के प्रमुख सदस्यों की सभा में इसे लखनऊ से इलाहाबाद लाने का निर्णय लिया गया और उसी साल 2 अक्टूबर को इस शिक्षण संस्था को इलाहाबाद के महाजनी टोला में लाया गया और फिर 1908 में वर्तमान स्थान जीटी रोड पर शेरों वाली कोठी में स्थानान्तरित किया गया। इस समय एसोसिएशन के अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। 132 साल के अपने इतिहास में इस कॉलेज ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर समाज निर्माण तक अहम भूमिका निभाई है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें