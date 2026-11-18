प्रयागराज का क्रास्थावेट गर्ल्स कॉलेज दो महान कवयित्रियों महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की दोस्ती का गवाह रहा है। दोनों ने इसी कॉलेज में साथ पढ़ाई की थी। यहां महादेवी वर्मा ने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की तो सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी कविताएं सहेलियों को सुनाया करती थीं।

प्रयागराज, मुख्य संवाददाता। क्या आपको पता है कि हिन्दी साहित्य की दो महान विभूतियां-महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान किसी जमाने में क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज के आंगन में एक-दूसरे का हाथ पकड़कर चहका करती थीं। हिन्दी साहित्यिक में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक महीयषी महादेवी वर्मा और ‘खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी’ जैसी कालजयी काव्य रचना करने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसी कॉलेज से किसी जमाने में एक साथ पढ़ाई की थी। शादी के बाद महादेवी वर्मा ने 1919 में क्रास्थवेट में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगीं। 1921 में महादेवी वर्मा ने आठवीं कक्षा में प्रान्त भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था।

कॉलेज में ही उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। वे सात वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थीं और जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थीं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में उनकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा का हाथ पकड़कर सहेलियों के बीच में ले जाती और कहतीं ‘सुनो, ये कविता भी लिखती हैं।’

1895 में 12 छात्राओं संग लखनऊ में शुरू हुआ था स्कूल क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज की स्थापना का इतिहास 1894 से जुड़ा है। 23 फरवरी 1894 को गवर्नमेंट हाउस लखनऊ में उत्तर प्रदेश की महिलाओं को उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य से लेफ्टिनेंट गवर्नर एवं चीफ कमिश्नर चार्ल्स क्रास्थवेट की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना हुई। जिसके सहायक मंत्री जै किशन दास व मुंशी राहत अली खान थे। उस वक्त प्रांत के अनेक प्रमुख हिन्दू एवं मुसलमान संभ्रांत नागरिक इस समिति के सदस्य थे।