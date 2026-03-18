करोड़ों रुपए दिए पर कहीं नहीं लगे पेड़, वृक्षारोपण पर योगी के मंत्री राकेश सचान भड़के

योगी सरकार में मंत्री राकेश सचान ने कानपुर देहात में कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान मंत्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि करोड़ों दिए पर पेड़ नहीं दिख रहे हैं।

योगी सरकार में मंत्री राकेश संचान एक कार्यक्रम में भड़क गए। मामला वृक्षारोपण से जुड़ा था। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बुधवार दोपहर कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। वहां डीएफओ को देखकर उन्होंने कहा, हमने करोड़ों रुपये दिए, लेकिन जहां पेड़ लगने थे, वहां लगे ही नहीं। आप अपनी सेहत बढ़ा रहे हैं, पेड़ों की सेहत का भी ध्यान रखिए, तभी काम चलेगा। मंत्री की इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। लाइन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भोगनीपुर के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री राकेश सचान माती कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने विभिन्न विभागों के प्रदर्शनी पंडालों का निरीक्षण किया और अंत में वन विभाग के स्टॉल पर पहुंचे। यहां पहुंचते ही कैबिनेट मंत्री राकेश संचान नाराज हो गए। भड़के मंत्री राकेश संचान अधिकारियों से कड़े तेवर में बात करते हुए दिखाई दिए। मंत्री राकेश संचान ने सवाल किए कि करोड़ रुपए दिए गए पर पेड़ नहीं दिख रहे हैं। इस पर अफसर चुप रहे ।