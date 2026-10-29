यूपी में जमीन के नीचे ड्रमों में भरे मिले करोड़ों रुपए, मकान को चारों तरफ से घेरकर हो रही नोटों की गिनती

यूपी के प्रयागराज में जमीन के अंदर ड्रमों में भरकर दबाए गए नोटों का जखीरा मिला है। 60 करोड़ से ज्यादा के नोट बताए जा रहे हैं। बुधवार की शाम से इनकी गितनी जारी है।

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने जमीन के अंदर छिपाए करोड़ों रुपये बरामद किए है। आरोपी ने मकान के अंदर ड्रम में नोटों की गड्डियां भरकर जमीन में दबा रखी थीं। देर रात तक चार करोड़ रुपये की गिनती हुई थी। सूत्रों की मानें तो 60 करोड़ से ज्यादा की है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि गिनती पूरी होने के बाद ही कुल रकम पुष्ट हो सकेगी। फिलहाल देर रात तक पुलिस की ओर से छानबीन और आरोपी से पूछताछ जारी रही। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली है। इतनी बड़ी संख्या में नोट देखकर हर कोई हैरान है।

सूत्रों की मानें तो बरईपुर रामनगर का एक व्यक्ति कुछ साल पहले पुणे में किसी फर्म में काम करता था। जहां से नोटबंदी के दौरान बोरियों में भरे रुपये लेकर फरार हो गया था। यहां गांव लौटने के बाद उसने कई बीघा जमीन खरीदी और रुपये ड्रम में रखकर मकान के अंदर ही जमीन में दबाकर रख दिए। कुछ दिन पहले उसकी पड़ोसी पट्टीदार से किसी बात पर कहासुनी हो गई और रुपये जमीन में दबाकर रखने की बात पुलिस तक पहुंच गई।

आलाधिकारियों के निर्देश पर बुधवार रात पुलिस ने मकान की चारों तरफ से घेराबंदी दबिश दी। उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर जमीन की खोदाई शुरू कराई। एक के बाद एक कई ड्रम में रुपये निकलने लगे तो इसे देख पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने नोटों की गिनती के लिए संबंधित विभाग की टीम को भी मौके पर बुला लिया। देर रात तक करीब चार करोड़ से अधिक रमक की गिनती हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस नोटों की गिनती के साथ ही आरोपी से रुपये के बारे में पूछताछ में जुटी है।

डीसीपी गंगानगर सोनम कुमार के अनुसार बरईपुर रामनगर में एक व्यक्ति के मकान से करोड़ों रुपये मिले हैं। नोटों की गिनती पूरी होने के बाद कुल रकम की जानकारी स्पष्ट होगी। आरोपी को हिरासत में लेकर नोटों के बारे में पूछताछ की जा रही है।