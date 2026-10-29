यूपी में जमीन के नीचे ड्रमों में भरे मिले करोड़ों रुपए, मकान को चारों तरफ से घेरकर हो रही नोटों की गिनती
यूपी के प्रयागराज में जमीन के अंदर ड्रमों में भरकर दबाए गए नोटों का जखीरा मिला है। 60 करोड़ से ज्यादा के नोट बताए जा रहे हैं। बुधवार की शाम से इनकी गितनी जारी है।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने जमीन के अंदर छिपाए करोड़ों रुपये बरामद किए है। आरोपी ने मकान के अंदर ड्रम में नोटों की गड्डियां भरकर जमीन में दबा रखी थीं। देर रात तक चार करोड़ रुपये की गिनती हुई थी। सूत्रों की मानें तो 60 करोड़ से ज्यादा की है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि गिनती पूरी होने के बाद ही कुल रकम पुष्ट हो सकेगी। फिलहाल देर रात तक पुलिस की ओर से छानबीन और आरोपी से पूछताछ जारी रही। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली है। इतनी बड़ी संख्या में नोट देखकर हर कोई हैरान है।
सूत्रों की मानें तो बरईपुर रामनगर का एक व्यक्ति कुछ साल पहले पुणे में किसी फर्म में काम करता था। जहां से नोटबंदी के दौरान बोरियों में भरे रुपये लेकर फरार हो गया था। यहां गांव लौटने के बाद उसने कई बीघा जमीन खरीदी और रुपये ड्रम में रखकर मकान के अंदर ही जमीन में दबाकर रख दिए। कुछ दिन पहले उसकी पड़ोसी पट्टीदार से किसी बात पर कहासुनी हो गई और रुपये जमीन में दबाकर रखने की बात पुलिस तक पहुंच गई।
आलाधिकारियों के निर्देश पर बुधवार रात पुलिस ने मकान की चारों तरफ से घेराबंदी दबिश दी। उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर जमीन की खोदाई शुरू कराई। एक के बाद एक कई ड्रम में रुपये निकलने लगे तो इसे देख पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने नोटों की गिनती के लिए संबंधित विभाग की टीम को भी मौके पर बुला लिया। देर रात तक करीब चार करोड़ से अधिक रमक की गिनती हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस नोटों की गिनती के साथ ही आरोपी से रुपये के बारे में पूछताछ में जुटी है।
डीसीपी गंगानगर सोनम कुमार के अनुसार बरईपुर रामनगर में एक व्यक्ति के मकान से करोड़ों रुपये मिले हैं। नोटों की गिनती पूरी होने के बाद कुल रकम की जानकारी स्पष्ट होगी। आरोपी को हिरासत में लेकर नोटों के बारे में पूछताछ की जा रही है।
जंगल में आग की तरफ फैली नोट मिलने की सूचना
आरोपी के मकान को चारों तरफ से पुलिस के घेरने पर पहले तो लोगों में अफरातफरी मच गई। कुछ देर में ही जब पता चला कि जमीन के अंदर नोटों का जखीरा मिला है तो हर कोई हैरान रह गया। कुछ देर में ही यह सूचना जंगल में आग की तरफ हर तरफ फैल गई। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।