Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जमीन के नीचे तीन ड्रमों में मिले करोड़ों रुपयों की गिनती शुरू, आयकर विभाग की टीम पहुंची

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

यूपी के प्रयागराज में जमीन के नीचे तीन ड्रमों में दबे मिले करोड़ों रुपयों की जांच शुरू हो गई है। आयकर विभाग की टीम को बुलाया गया है। नोटों की गिनती और जांच के लिए छह सदस्यीय टीम पहुंची है।

crores of rupees found in three drums
प्रयागराज में जमीन के नीचे ड्रमों में भरे मिले नोट।

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के प्रयागराज में मकान के अंदर जमीन में दबाकर रखे गए करोड़ों रुपये की गुत्थी चौबीस घंटे बाद भी नहीं सुलझ सकी है। तीन ड्रमों में नोटों की गड्डियां मिलने के बाद पुलिस अब तक यह पता नहीं लगा सकी है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई और कब से जमीन में दबाकर रखी गई थी। गुरुवार शाम आयकर विभाग की छह सदस्यीय टीम भी मामले की जांच शुरू की और के लिए नवाबगंज थाने पहुंची। टीम अपने साथ नोटों की गिनती करने वाली मशीन भी लेकर आई। हालांकि, बरामद रकम की कुल धनराशि को लेकर पुलिस और आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। मामला नवाबगंज के बरईपुर रामनगर गांव का है।

गंगानगर पुलिस ने बुधवार रात बरईपुर रामनगर गांव में राजेश यादव के मकान की घेराबंदी कर तलाशी ली थी। जमीन की खोदाई के दौरान एक के बाद एक तीन ड्रम में नोटों की गड्डियां मिलने से पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए थे। शुरुआती तौर पर बरामद रकम करोड़ों में बताई गई।

ये भी पढ़ें:आजम खां की जेल से रिहाई पर फंसा पेच, हाईकोर्ट से राहत मिलते ईडी ने मांगी रिमांड

60 करोड़ रुपए होने की चर्चा

सूत्रों के हवाले से करीब 60 करोड़ रुपये होने की चर्चा भी सामने आई, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मकान को चारों तरफ से सील कर दिया है और सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इधर, रुपये को लेकर ग्रामीणों में भी कौतूहल बना रहा। लोग अपने-अपने तरह से नोटों की संख्या का कयास लगाते रहे। हालांकि, पुलिस ने मकान के आसपास ग्रामीणों के आने पर रोक लगा दिया है।

ये भी पढ़ें:MLC: लखनऊ में उलटफेर, बनारस में बवाल के बाद रिजल्ट; फाइनल स्कोर भाजपा 6, सपा 5

आरोपी के साथ भाई से भी पूछताछ

पुलिस ने राजेश यादव के साथ उसके भाई राकेश यादव को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम किसकी है और इसे जमीन के अंदर छिपाकर रखने की वजह क्या थी। डीसीपी गंगानगर सोनम कुमार के मुताबिक, आरोपी की पृष्ठभूमि और आपराधिक गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है।

ये भी पढ़ें:अभिनेत्री सारा अली खान के खिलाफ फतवा जारी, केदारनाथ जाने से मुस्लिम जमात नाराज

साइबर अफराध में शामिल होने की आशंका

प्रारंभिक जांच और पूछताछ में साइबर अपराध या किसी अन्य बड़ी आपराधिक गतिविधि में उसकी संलिप्तता सामने नहीं आई है। डीसीपी के अनुसार, रुपये कहां से और कब लाए गए, इस बारे में आरोपी अभी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। कुछ साल पहले पुणे में काम करने के दौरान किसी फर्म की रकम लेकर फरार होने की चर्चा भी सामने आई थी, लेकिन पुलिस अब तक इसकी पुष्टि नहीं कर सकी है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsUP Newsजमीन के नीचे 3 ड्रमों में मिले करोड़ों रुपयों की गिनती शुरू, आयकर की टीम पहुंची