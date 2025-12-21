Hindustan Hindi News
crores of rupees currently lying in panchayats of up dpro of all districts received this order before panchayat chunav
यूपी की पंचायतों में इस वक्त पड़े हैं इतने करोड़ रुपए, सभी जिलों के DPRO को मिला ये आदेश

यूपी की पंचायतों में इस वक्त पड़े हैं इतने करोड़ रुपए, सभी जिलों के DPRO को मिला ये आदेश

संक्षेप:

पंचम राज्य वित्त से पंचायतों में कराए जा रहे विकास कार्यों को 31 मार्च तक पूरा करना है। हर जिले में कुछ न कुछ राशि है। निदेशक ने पिछले दिनों जिलों में अफसरों से बात की तो कहा कि अब समय कम बचा है। जो काम बाकी हैं, उन्हें समय से पूरा कराया जाए। इस बजट को खत्म करने के लिए टेंडर जारी करें। 

Dec 21, 2025 08:13 pm IST
पंचम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल खत्म होने के करीब है। उत्तर प्रदेश भर में अब तक लगभग 35 करोड़ रुपये बचे हुए हैं। इस बजट को खत्म करने की कवायद अब तेज हो गई है। आयुक्त पंचायती राज विभाग निदेशक अमित कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीपीआरओ को निर्देश दिए हैं।

पंचम राज्य वित्त से पंचायतों में कराए जा रहे विकास कार्यों को 31 मार्च तक पूरा करना है। हर जिले में कुछ न कुछ राशि है। निदेशक ने पिछले दिनों जिलों में अफसरों से बात की तो कहा कि अब समय कम बचा है। जो काम अवशेष पड़े हैं, उसे समय से पूरा कराया जाए। इस बजट को खत्म करने के लिए टेंडर जारी करें। दरअसल एक अप्रैल से छठवें राज्य वित्त की मद से पंचायतों में विकास के कार्य होने हैं। इससे पहले पांचवें राज्य वित्त की समीक्षा चल रही है। जिले की बात की जाए तो लगभग एक करोड़ रुपये का काम यहां भी होना है। अफसरों का कहना है कि इसके लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही काम पूरे हो जाएंगे।

पंचायत चुनाव को लेकर यूपी पुलिस भी हुई ऐक्टिव

पंचायत चुनाव का समय जैसे जैसे निकट आ रहा है, वैसे-वैसे यूपी पुलिस भी सक्रिय होती जा रही है। इसको लेकर विभिन्न जिलों में हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी बढ़ गई है। उनकी गतिविधियों की जांच के साथ सक्रिय और निष्क्रिय लोगों की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। मौजूदा समय में वे कहां हैं? इसके बारे में भी पुलिस जानकारी ले रही है। थानावार पुलिस लिस्ट लेकर उनके घर जाकर मौजूदा समय में किस हाल में हैं, क्या स्थिति है, घर हैं या बाहर हैं, इसकी रिपोर्ट तैयार की है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर कई जिलों के पुलिस कप्तानों ने थानाध्यक्षों को क्षेत्र के गंभीर अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों की कुंडली तैयार करने का निर्देश दिया है।

बता दें कि अपराधों पर प्रभावी अंकुश के लिए पुलिस संगीन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलती है। उनकी निगरानी करती है। निगरानी में रहने के कारण वह अपराध नहीं कर पाते हैं। अगर करते हैं तो पुलिस उन पर त्वरित करवाई करती है। वहीं जो जमानत पर रिहा होकर आए हैं, उनकी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। हापुड़ के कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज बालियान ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर अपराधियों की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
