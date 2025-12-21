यूपी की पंचायतों में इस वक्त पड़े हैं इतने करोड़ रुपए, सभी जिलों के DPRO को मिला ये आदेश

संक्षेप: पंचम राज्य वित्त से पंचायतों में कराए जा रहे विकास कार्यों को 31 मार्च तक पूरा करना है। हर जिले में कुछ न कुछ राशि है। निदेशक ने पिछले दिनों जिलों में अफसरों से बात की तो कहा कि अब समय कम बचा है। जो काम बाकी हैं, उन्हें समय से पूरा कराया जाए। इस बजट को खत्म करने के लिए टेंडर जारी करें।

पंचम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल खत्म होने के करीब है। उत्तर प्रदेश भर में अब तक लगभग 35 करोड़ रुपये बचे हुए हैं। इस बजट को खत्म करने की कवायद अब तेज हो गई है। आयुक्त पंचायती राज विभाग निदेशक अमित कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीपीआरओ को निर्देश दिए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पंचम राज्य वित्त से पंचायतों में कराए जा रहे विकास कार्यों को 31 मार्च तक पूरा करना है। हर जिले में कुछ न कुछ राशि है। निदेशक ने पिछले दिनों जिलों में अफसरों से बात की तो कहा कि अब समय कम बचा है। जो काम अवशेष पड़े हैं, उसे समय से पूरा कराया जाए। इस बजट को खत्म करने के लिए टेंडर जारी करें। दरअसल एक अप्रैल से छठवें राज्य वित्त की मद से पंचायतों में विकास के कार्य होने हैं। इससे पहले पांचवें राज्य वित्त की समीक्षा चल रही है। जिले की बात की जाए तो लगभग एक करोड़ रुपये का काम यहां भी होना है। अफसरों का कहना है कि इसके लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही काम पूरे हो जाएंगे।

पंचायत चुनाव को लेकर यूपी पुलिस भी हुई ऐक्टिव पंचायत चुनाव का समय जैसे जैसे निकट आ रहा है, वैसे-वैसे यूपी पुलिस भी सक्रिय होती जा रही है। इसको लेकर विभिन्न जिलों में हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी बढ़ गई है। उनकी गतिविधियों की जांच के साथ सक्रिय और निष्क्रिय लोगों की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। मौजूदा समय में वे कहां हैं? इसके बारे में भी पुलिस जानकारी ले रही है। थानावार पुलिस लिस्ट लेकर उनके घर जाकर मौजूदा समय में किस हाल में हैं, क्या स्थिति है, घर हैं या बाहर हैं, इसकी रिपोर्ट तैयार की है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर कई जिलों के पुलिस कप्तानों ने थानाध्यक्षों को क्षेत्र के गंभीर अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों की कुंडली तैयार करने का निर्देश दिया है।