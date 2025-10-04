मछुआरे के जाल में फंसा मगरमच्छ, बड़ी मच्छली समझकर खींचा तो कर दिया हमला, जबड़े में दबोचा पैर

बरेली में एक मछुआरे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। वह बहगुल नदी में मछली पकड़ रहा था। इसी दौरान मगरमच्छ फंस गया। मछुआरे को लगर कि कोई बड़ी मछली फंसी है। इसके बाद मछुआरा जाल को खींचने लगा।

यूपी के बरेली में एक मछुआरे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। वह बहगुल नदी में मछली पकड़ रहा था। इसी दौरान मगरमच्छ फंस गया। मछुआरे को लगर कि कोई बड़ी मछली फंसी है। इसके बाद मछुआरा जाल को खींचने लगा। बमुश्किल मछुआरा जाल को खींचकर नदी किनारे तक ले गया फिर जैसे जाल को बाहर निकालने के लिए नदी में घुसा तो मगरमच्छ ने हमला करते हुए उसका पैर जबड़े में रख लिया। काफी संघर्ष के बाद उसने अपना पैर मगरमच्छ के जबड़े से निकाला। शोर सुनकर आसपास मौजूद मछुआरे मौके पर पहुंच और घायल को निजी मेडिकल कॉलेज ले गया लेकिन वह हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया गया। परिजन ने घायल मछुआरे को बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।

शाही कस्बे के मोहल्ला आजमनगर में रहने वाले राशिद शुक्रवार शाम चार बजे बहगुल नदी में जाल डालकर मछली पकड़ रहे थे। इस दौरान उन्होंने नदी में जाल डालकर खींता तो जाल काफी भारी लगा। उन्हें लगा कि कोई बड़ी मछली जाल में फंस गई है। वह बड़ी जद्दोजहद के बाद जाल खींचकर किनारे तक ले गए। इसके बाद राशिद पानी में घुसकर जाल नदी से बाहर निकालने के लिए उसके नजदीक पहुंचे तो मगरमछ ने उनका पैर जबड़ों में जकड़ लिया।