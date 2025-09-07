मछली मारने के लिए जाल लगा रहे ग्रामीण को पानी में खींच ले गया मगरमच्छ, तलाश जारी

पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर इन दिनों बढ़ा हुआ है। कई जिलों में बाढ़ आ रखी है। बाढ़ में जीव-जन्तु बहकर गांवों में पहुंच रहे हैं। कुछ इलाकों में मगरमच्छों ने भी डेरा जमा लिया है।

रविवार दोपहर बाद मछलियों को पकड़ने के लिए ग्रामीण जाल डाल रहे थे। इसी बीच मगरमच्छ पानी से निकलकर आया और एक ग्रामीण को खींच ले गया। ग्रामीणों के मुताबिक, उन्होंने मगरमच्छ को वहां देखा है। उधर वन विभाग का दावा है कि युवक फिसलकर रपटा पुल से नीचे नाले में गिर गया। नाले में मगरमच्छ की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई है।

शारदानगर के इलाके में शारदा व चौका नदी में बाढ़ का पानी है। यहां से निकले रपटा पुल के नीचे बह रहे चौका नदी कें नाले पर गांव जयेंद्रपुर निवासी 50 वर्षीय रामसागर अपने 18 साल के बेटे विष्णु के साथ गया था। विष्णु व अन्य ग्रामीणों के मुताबिक, राम सागर मछली पकड़ने के लिए जाल डाल रहा था कि अचानक पहले से घात लगाकर बैठे मगरमच्छ ने झपट्टा मार दिया और वह रामसागर को गहरे पानी में खींच ले गया। विष्णु चीखता-चिल्लाता रह गया। सूचना पाकर थाना शारदा नगर की पुलिस पहुंच गई और गोताखोरों की मदद से तलाश करना शुरू करा दी है। उधर डीएफओ संजय विश्वाल ने बताया कि नाले में मगरमच्छ की मौजूदगी अभी नहीं पाई गई है। वन विभाग की टीम को भी लगाया गया है। आशंका है कि रपटा पुल पार करते वक्त अधेड़ नाले में गिर गया है।