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बहराइच में 12 साल के बच्चे को जिंदा खा गया मगरमच्छ; धान रोपाई के दौरान खींच ले गया था

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, बहराइच
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बहराइच के महसी क्षेत्र के तिकुरी गांव में सरयू नदी किनारे धान की रोपाई कर रहे 12 वर्षीय सुनील सिंह को मगरमच्छ खींच ले गया। चाचा ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। कई घंटे की तलाश के बाद वन विभाग और स्थानीय नाविकों ने शव बरामद किया। घटना से पूरे गांव में शोक है।

बहराइच जिले के महसी तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत तिकुरी में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। सरयू नदी किनारे खेत में धान की रोपाई कर रहे 12 वर्षीय बच्चे को मगरमच्छ जिंदा खा गया। सुनील को जबड़े में दबाकर कई बार पानी में पटका और फिर नदी में खींच ले गया। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। कई घंटे तक चले खोज अभियान के बाद वन विभाग, राजस्व टीम और स्थानीय नाविकों की मदद से बच्चे का शव बरामद कर लिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

धान रोपाई के दौरान बच्चे पर मगरमच्छ का हमला

जानकारी के अनुसार, तिकुरी निवासी सुनील सिंह बुधराज सिंह का पुत्र था। वह अपने चाचा विजयराज सिंह के साथ सरयू नदी के किनारे स्थित खेत में धान की रोपाई कर रहा था। इसी दौरान नदी किनारे की झाड़ियों में छिपा मगरमच्छ अचानक बाहर निकला और सुनील को जबड़ों में दबोचकर नदी की ओर खींच ले गया। घटना को देखकर चाचा विजयराज सिंह ने भतीजे को बचाने के लिए मगरमच्छ से संघर्ष भी किया, लेकिन मगरमच्छ उसे गहरे पानी में ले जाने में सफल रहा।

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कई घंटे बाद मिला बच्चे का शव

खेत में काम कर रहे अन्य बच्चों और ग्रामीणों के शोर मचाने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। स्थानीय नाविकों की मदद से नदी में जाल डालकर कई घंटे तक तलाश अभियान चलाया गया। शाम को किशोर का शव बरामद कर लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि सुनील पहले से ही अनाथ था। उसकी मां का सात वर्ष पहले और पिता का पांच वर्ष पहले बीमारी के कारण निधन हो चुका था। परिवार में अब उसकी बड़ी बहन सुमन देवी (14), छोटा भाई संजय सिंह (10) और छोटी बहन सीमा देवी (7) ही बचे हैं। इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।

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मगरमच्छों की मौजूदगी से दहशत में लोग

रेंजर मोहम्मद शाकिब ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जाल की सहायता से खोज अभियान चलाया गया। किशोर का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रशासन ने मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं, ग्रामीणों ने नदी किनारे मगरमच्छों की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर खेती करने की व्यवस्था की मांग की है।

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