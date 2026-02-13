Hindustan Hindi News
लखनऊ-अयोध्या हाइवे पर तड़तड़ाई गोलियां, बदमाशों ने दिनदहाड़े की वकील की हत्या

Feb 13, 2026 04:09 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बाराबंकी
बाराबंकी के लखनऊ-अयोध्या हाइवे पर असेनी मोड़ पर शुक्रवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने कार सवार वकील को गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने कई राउंड फायर किया और मौके से फरार हो गए।

यूपी के बाराबंकी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां नगर कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ-अयोध्या हाइवे पर असेनी मोड़ पर शुक्रवार की दोपहर करीब एक बजे बदमाशों ने कार सवार अधिवक्ता को गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने कई राउंड फायर किया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावर बाइक से थे।

नगर कोतवाली क्षेत्र के टेस्टी बाइट रेस्टोरेंट के पास रहने वाले 45 साल के शोएब महमूद किदवई उर्फ बॉबी, पत्नी व बेटा लखनऊ में रहते थे। शोएब महमूद किदवई पेशे से अधिवक्ता थे। शुक्रवार को वह अपनी कार से बाराबंकी आ रहे थे। लखनऊ-अयोध्या हाइवे पर असेनी मोड़ के पास दोपहर करीब एक बजे बाइक सवार दो लोगों ने इनकी कार को रोक लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अकस्मात गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर असराहल हराते हुए भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डाक्टर ने शोएब मोहम्मद किदवई को मृत घोषित कर दिया। लोगों ने बताया कि शोएब को तीन गोलियां लगी थीं। अधिवक्ता की हत्या की जानकारी होते ही सैकड़ों अधिवक्ता जिला अस्पताल पहुंच गए। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। घटना को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

