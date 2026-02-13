लखनऊ-अयोध्या हाइवे पर तड़तड़ाई गोलियां, बदमाशों ने दिनदहाड़े की वकील की हत्या

यूपी के बाराबंकी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां नगर कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ-अयोध्या हाइवे पर असेनी मोड़ पर शुक्रवार की दोपहर करीब एक बजे बदमाशों ने कार सवार अधिवक्ता को गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने कई राउंड फायर किया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावर बाइक से थे।

नगर कोतवाली क्षेत्र के टेस्टी बाइट रेस्टोरेंट के पास रहने वाले 45 साल के शोएब महमूद किदवई उर्फ बॉबी, पत्नी व बेटा लखनऊ में रहते थे। शोएब महमूद किदवई पेशे से अधिवक्ता थे। शुक्रवार को वह अपनी कार से बाराबंकी आ रहे थे। लखनऊ-अयोध्या हाइवे पर असेनी मोड़ के पास दोपहर करीब एक बजे बाइक सवार दो लोगों ने इनकी कार को रोक लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अकस्मात गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर असराहल हराते हुए भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डाक्टर ने शोएब मोहम्मद किदवई को मृत घोषित कर दिया। लोगों ने बताया कि शोएब को तीन गोलियां लगी थीं। अधिवक्ता की हत्या की जानकारी होते ही सैकड़ों अधिवक्ता जिला अस्पताल पहुंच गए। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। घटना को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है।