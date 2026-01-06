रिटायर्ड लेखपाल के घर बदमाशों का धावा, पिस्टल की बट से फोड़ दिया सिर; 50 लाख लूटे

संक्षेप: बदमाश करीब 45 मिनट तक वह घर में मौजूद रहे। बदमाशों के फरार होते ही बालेन्द्र सिंह ने आसपास के लोगों के साथ पुलिस को सूचना दी। एम्स थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में चारों बदमाशों के दो बाइक से आने-जाने की बात कही जा रही है।

यूपी के गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के रजही में सोमवार की देर शाम बेखौफ बदमाशों ने रिटायर्ड लेखपाल के घर धावा बोलकर लूट की घटना को अंजाम दिया। असलहे से लैस बदमाशों ने करीब 45 मिनट तक घर में लूटपाट की। बदमाश गहने और नकदी समेत 50 लाख रुपये से अधिक का माल समेटकर फरार हो गए। इस दौरान घर के सभी सदस्यों को एक कमरे में बंधक बनाया। विरोध करने पर पिस्टल के बट से मारकर रिटायर्ड लेखपाल का सिर फोड़ दिया।

रिटायर्ड लेखपाल बालेन्द्र सिंह ने बताया कि शाम करीब साढ़े छह बजे किसी ने गेट पर लगी कॉलबेल बजाई। उन्हें लगा कि कोरियर या फिर दूधवाला आया होगा। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला एक बदमाश ने उनके सिर पर पिस्टल लगा दिया और अंदर की तरफ धक्का देते हुए दरवाजा बंद कर दिया उसके साथ तीन अन्य बदमाश भी घुस आए। उस समय घर पर बालेन्द्र की पत्नी, उनके भाई तेज बहादुर सिंह व उनकी पत्नी, बहू तथा दो बच्चे मौजूद थे। बदमाशों ने सभी को पिस्टल दिखाकर धमकाया और सबको एक कमरे में बंद कर दिया। बच्चों को गोली मारने की धमकी देकर ऑलमारी की चाबी ले ली और अलमारियों, बक्सों व अन्य स्थानों पर रखे कीमती गहनों और नकदी को समेटते रहे। शोर मचाने पर बालेंद्र के सिर पर पिस्टल के बट से प्रहार कर दिया।

पीड़ित परिवार का कहना है कि बदमाश करीब 45 मिनट तक वह घर में मौजूद रहे। बदमाशों के फरार होते ही बालेन्द्र सिंह ने अगल-बगल के लोगों के साथ पुलिस को सूचना दी। एम्स थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में चारों बदमाशों के दो बाइक से आने-जाने की बात कही जा रही है। बालेन्द्र सिंह ने गहनों और नकदी मिलाकर 50 लाख रुपये से अधिक की लूट होने की बात कही है। हालांकि, सही आकलन के लिए सूची तैयार कराई जा रही है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर जल्द बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जांच शुरू कर दी गई है।

बच्चों पर पिस्टल तानते ही सहम गया परिवार, दे दी आलमारी की चाबी रिटायर्ड लेखपाल बालेन्द्र सिंह के घर हुई लूट-पाट के दौरान पूरा परिवार करीब 45 मिनट तक बदमाशों की खौफ से दहशत में रहा। बच्चों पर पिस्टल तानते ही परिवार सहम गया और तत्काल आलमारी की चाबी दे दी। इसके बाद बदमाश लूटपाट करते रहे। पीड़ित परिवार के अनुसार चारों बदमाशों की उम्र करीब 22 से 25 वर्ष के बीच रही होगी और सभी के हाथों में पिस्टल थी। सभी बदमाश मुंह बांधकर आए थे ताकि उनकी पहचान न हो सके।

सोमवार शाम करीब साढ़े छह बजे बदमाशों ने जैसे ही घर की बेल बजाई, घरवालों को लगा कि कोई कोरियर वाला होगा। जैसे ही गेट खोला गया, बदमाशों ने रिटायर्ड लेखपाल बालेन्द्र सिंह को पकड़ लिया और उनके माथे पर पिस्टल सटा दी। विरोध करने पर बदमाशों ने पिस्टल के बट से वार किया, जिससे उनका सिर फट गया। इसके बाद उन्हें जबरन घर के अंदर ले गए।

उस वक्त घर की महिलाएं किचन में थीं, एक बदमाश किचन में पहुंचा और सभी को चुप-चाप कमरे में चलने का इशारा किया। बालेन्द्र ने भाई जिन्हें दिखाई नहीं देता है उन्होंने कुछ बोला तो बदमाशों ने तीन-चार थप्पड़ मार कर उन्हें भी डरा दिया। इस दौरान सभी दहशत में आ गए। बदमाशों ने सभी को बंधक बना लिया। बच्चों पर पिस्टल तानते हुए धमकी दी कि अगर चाबी नहीं दी गई तो इनको जान से मार देंगे। डर से घरवालों ने अलमारियों की चाबियां बदमाशों को सौंप दीं। बदमाशों ने तीन कमरों की अलमारियां खोलकर गहने और नकदी समेट ली। परिवार के सदस्यों के सभी मोबाइल फोन भी छीन लिए गए ताकि कोई पुलिस को सूचना न दे सके। बदमाश दो बाइकों से आए थे और लूटपाट के बाद उसी से फरार हो गए। परिजनों के अनुसार घर से महिलाओं के 50 लाख से अधिक के गहनों के अलावा करीब ढाई लाख रुपये और दो मोबाइल भी ले गए।

बच्चों और बड़ों सहित पांच लोग थे मौजूद घर में कुल पांच वयस्क और दो बच्चे मौजूद थे। घर में बालेन्द्र सिंह के अलावा उनकी पत्नी ऊषा सिंह, बहू कल्पना सिंह, भाई तेज बहादुर सिंह, उनकी पत्नी पूर्णिमा सिंह तथा दो बच्चे मौजूद थे। बालेन्द्र सिंह का बेटा एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं और घटना के समय ड्यूटी पर थे।

बच्चों को मारने की धमकी दी तो डर गया रिटायर्ड लेखपाल ने बताया कि शोर मचाने पर ही एक बदमाश ने उन्हें पिस्टल के बट से सिर पर मार दिया। बदमाशों ने अलमारियों की चाबी हासिल करने के लिए बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। उनके ऊपर पिस्टल तान दिए जिसके बाद मैं डर गया और चाबियां सौंप दीं। इस दौरान महिलाएं और बच्चे बुरी तरह सहमे रहे। बालेन्द्र ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।

सीमेंट की दुकान और 50 लाख कैश की थी बदमाशों को मुखबिरी रिटायर्ड लेखपाल बालेन्द्र सिंह के घर हुई लूट के मामले में सीमेंट की दुकान और घर में 50 लाख रुपये कैश होने की मुखबिरी की भी आशंका जताई जा रही है। रिटायर्ड लेखपाल के चचेरे भाई की सीमेंट की दुकान है। उनका घर भी 100 मीटर की दूरी पर है। घर में घुसते समय बदमाशों ने सीमेंट के पैसे के बारे में पूछा। पीड़ित परिवार का कहना है कि लूटपाट के दौरान बदमाश लगातार 50 लाख रुपये नकद के बारे में पूछते रहे और दावा करते रहे कि यह जानकारी उन्हें उनके आदमी ने दी है।