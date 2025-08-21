Criminals raid the house of BJP Mandal President in Lucknow in broad daylight, loot 26 lakh rupees including cash लखनऊ में भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर दिनदहाड़े बदमाशों का धावा, नकदी समेत 26 लाख की लूट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लखनऊ में भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर दिनदहाड़े बदमाशों का धावा, नकदी समेत 26 लाख की लूट

राजधानी लखनऊ में भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर दिनदहाड़े बदमाशों ने धावा बोला है। बदमाश नकदी समेत 26 लाख की लूट कर फरार हो गए। बाउंड्रीवाल फांदकर भाग रहे बदमाशों से मंडल अध्यक्ष भिड़ीं तो गला दबाकर धक्का दिया और भाग गए।चिनहट के सराय शेख देवराजी विहार कॉलोनी में दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया गया।

Yogesh Yadav लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाताThu, 21 Aug 2025 08:42 PM
राजधानी लखनऊ के चिनहट इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े भाजपा की मंडल अध्यक्ष प्रेमलता सिंह के घर धावा बोल दिया। दरवाजे का लॉक तोड़कर घुसे। अलमारियां और तिजोरी तोड़कर डेढ़ लाख रुपये और करीब 25 लाख रुपये के जेवर लूट लिए। इस बीच प्रेमलता अपने पौत्र को स्कूल से लेकर घर पहुंचीं तो आहट सुनकर बदमाश भागने लगे। रोकने का प्रयास किया तो प्रेमलता का गला दबाया, धक्का देकर गिरा दिया और फरार हो गए। तीन बदमाश सीसी कैमरे में कैद हुए हैं। उनकी तलाश में पुलिस की चार टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस ने चोरी की धारा में मुकदमा दर्ज किया है।

भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेमलता सिंह चिनहट की सराय शेख देवराजी विहार कॉलोनी में रहती हैं। साथ में उनका बेटा, बहू और पौत्र रहते हैं। मंगलवार दोपहर बेटा और बहू बाहर गए थे। प्रेमलता घर पर ताला लगाकर आरएलबी स्कूल से पौत्र को लेने गई थीं। प्रेमलता के मुताबिक करीब एक बजे वह पौत्र के साथ लौटीं। गेट खोलकर जैसे ही अंदर पहुंचीं तो घर में खटपट हो रही थी। आवाज दी तो एक नकाबपोश घर के अंदर से निकला और धक्का देकर बाउंड्रीवाल फांदकर फरार हो गया। इस बीच दूसरा भी निकला। उसे उन्होंने पकड़ लिया। खुद को फंसता देख बदमाश ने उन पर हमला बोल दिया। गला पकड़कर दबाया और धक्का देकर गिरा दिया। वह बदहवास गिर पड़ीं।

पौत्र के शोर मचाने पर आस-पड़ोस के लोग दौड़े। तब तक दोनों बदमाश बाउंड्रीवाल के बाहर गलियारे से भागे और कुछ दूरी पर खड़े बाइक सवार अपने तीसरे साथी के साथ भाग निकले। घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। इंस्पेक्टर चिनहट और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस ने साक्ष्य जुटाए। आस-पड़ोस और मुख्य मार्ग पर लगे सीसी कैमरों की तफ्तीश की। कैमरे में बाइक से तीन बदमाश भागते दिखे।

इंस्पेक्टर ने बताया कि बदमाशों की तलाश में सर्विलांस समेत चार टीमें लगी हैं। फुटेज के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। टीमें दबिश दे रही हैं। उधर, घर में छानबीन के बाद प्रेमलता ने बताया कि अलमारी और तिजोरी का लाक टूटा पड़ा था। सारा सामान अस्त-व्यस्त था। चोर अलमारी में रखे करीब डेढ़ लाख रुपये और 25 लाख के जेवर लूट ले गए। दिनदहाड़े हुई घटना से पूरी कॉलोनी में दहशत है।

ये माल ले गए बदमाश

प्रेमलता के मुताबिक बदमाश बहू नेहा और उनके सोने के 105 ग्राम जेवर। इसके अलावा उपहार में मिले 145 ग्राम सोने के अलावा चांदी के जेवर। जेवरों की कुल कीमत करीब 25 लाख रुपये है। इसके अलावा डेढ़ लाख रुपये भी लूट ले गए।

