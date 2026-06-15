225 करोड़ की साइबर ठगी में ऐक्शन, खुद को CBI अफसर बताते थे अपराधी; सरगना समेत 6 गिरफ्तार

वे कॉल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से लोगों से संपर्क करते थे। उन्हें आतंकी गतिविधियों और पोर्न साइट देखने के नाम पर डरा-धमकाकर डिजिटल अरेस्ट करते थे। इसके बाद खातों में रकम मंगवाते थे। अब तक की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 450 म्यूल अकाउंट खुलवाकर साइबर ठगी को अंजाम दिया है।

UP Crime News : करीब तीन साल में 225 करोड़ रुपये की साइबर ठगी करने वाले सरगना समेत छह शातिरों को कानपुर में गिरफ्तार किया गया है। एनसीआरपी पोर्टल और प्रतिबिंब एप पर एक के बाद एक आईं 27 शिकायतों से हॉटस्पॉट बने शिवराजपुर के बहरमापुर में यह कार्रवाई की गई। साइबर ठग आसपास के गांव कुकरी, भैसऊ और कस्बा शिवराजपुर के ग्रामीणों को लालच देकर अकाउंट की व्यवस्था करते थे। अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने 450 म्यूल अकाउंट खुलवाकर साइबर ठगी को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक अभी आधा दर्जन आरोपी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पांच मोबाइल फोन, एक टैबलेट, 10 बैंक पासबुक, दो चेकबुक, 12 डेबिट कार्ड मिले हैं।

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि एनसीआरपी पोर्टल पर शिवराजपुर के 25 खातों में ठगी की 27 शिकायतें आईं थीं। इन खातों में 15 करोड़ रुपये की राशि आई थी। एनसीआरपी पोर्टल पर शिवराजपुर के हॉटस्पॉट होने के संदेश के बाद पुलिस ने बहरमापुर जाने वाली कच्ची सड़क के पास छापा मारकर शिवराजपुर के अशरफ खान, राजदीप, भीमरतन व कमल और अरौल के सूरज कुमार और ठठिया कन्नौज के राजन कटियार को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड राजन कटियार है, जबकि सूरज उसका सहयोगी है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह कॉल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से लोगों से संपर्क करते थे। उन्हें आतंकी गतिविधियों और पोर्न साइट देखने के नाम पर डरा-धमकाकर डिजिटल अरेस्ट करते थे। इसके बाद खातों में रकम मंगवाते थे।

ठगी की रकम क्रिप्टो में लगाते, रुपये और डॉलर में वापस लेते डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि पकड़े न जाएं इसलिए शातिर ठगी की रकम क्रिप्टो में निवेश कर देते थे। मनी ट्रेल तोड़ने के लिए पीयर टू पीयर क्रिप्टो के बदले रुपये व डॉलर लेते थे ताकि खातों की चेन पकड़ में न आए। इसके बाद रुपये खातों में ट्रांसफर कर एटीएम व यूपीआई के जरिये निकाल लेते थे। डीसीपी ने बताया कि गैंग में कई और लोग शामिल हैं जो छापे के दौरान फरार हो गए। आधा दर्जन आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इनकी तलाश में पुलिस और पश्चिम जोन की साइबर सेल समेत चार टीमें लगी हैं। डीसीपी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तार करने वाली टीम को 25 हजार रुपये का इनाम दिया गया है। गिरफ्तार छह आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।