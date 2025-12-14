Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsCriminals killed a dairy operator in Sitapur bullet pierced his neck and went through his head
सीतापुर में बदमाशों ने की डेयरी संचालक की हत्या, गला चीरते हुए सिर के पार निकली गोली

संक्षेप:

सीतापुर में एक डेयरी संचालक दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी कुछ लोगों ने उन्हें सड़क पर रोक लिया और गले में गोली मार दी। गोली सिर के पार निकल गई, जिससे राहुल खून से लथपथ सड़क पर गिर गया। गंभीर हालत में उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 

Dec 14, 2025 06:43 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, सीतापुर
यूपी के सीतापुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां सिधौली के महमूदाबाद में शनिवार देर रात दुकान बंद कर लौट रहे रहे डेयरी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली गले से होते हुए सिर के पार निकल गई। भाई ने रजिंश में वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा तीन लोगों पर हत्या का मुकदमा सिधौली थाने में दर्ज कराया है। सिधौली पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।

सदरपुर हरदोइया निवासी राहुल यादव महमूदाबाद चौराहे के पास डेयरी चलाते थे। शनिवार देर रात दुकान बंद कर राहुल बाइक से घर लौट रहे थे। वह दुकान से कुछ दूर आगे बढ़े ही थे तभी कुछ लोगों ने राहुल को रोक लिया। कहासुनी के बाद राहुल को गोली मार दी। गोली राहुल के गले में लगी और सिर के पार निकल गई। खून से लथपथ राहुल बाइक समेत सड़क पर गिर गए। परिवार वाले गंभीर हालत में राहुल को इलाज के लिए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर ले गए।

जहां इलाज के दौरान राहुल की मौत हो गई। एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि राहुल के भाई अनुपम यादव की तहरीर पर सदरपुर के ही महेश व मटरू और बीकेटी के अभिषेक की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीन टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। रंजिश के चलते गोली मारे जाने का आरोप लगाया गया है।

भाई अनुपम ने बताया कि राहुल रात में रोज करीब 9:30 बजे तक दुकान बंद कर घर आ जाता था। शुक्रवार को काफी देर हो जाने के बाद भी राहुल घर नहीं आया। उसके मोबाइल पर कई बार फोन मिलाया पर संपर्क नहीं हो गया। वह कुछ लोगों के साथ राहुल को देखने दुकान की तरफ गए तो दुकान पर ताला लगा था।

हरदोईया मार्ग पर बंदरिया बाजार के पास सड़क पर दुकान की चाबी पड़ी थी। कुछ दूर आगे बढ़े तो सड़क किनारे राहुल खून सो लथपथ पड़ा था, पास में ही उसकी बाइक भी पड़ी थी। परिवार वालों के मुताबिक आनन-फानन में राहुल को लखनऊ स्थित निजी अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर गोली लगने की बात कहकर ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान राहुल की जान चली गई।

