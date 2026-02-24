वारदात के बाद सिर मुंडवा रहे क्रिमिनल, हुलिया बदलने का खेल भी पुलिस कर रही फेल
गोरखपुर में यूपी पुलिस ने अपराधियों के बीच एक नए पैटर्न को पकड़ा है। क्राइम के बाद क्रिमिनल सिर मुंडवा ले रहे हैं और हुलिया बदल ले रहे हैं ताकि पहचान ना हो। लेकिन तकनीक और मुखबिर की मदद से पुलिस उनके खेल को फेल कर दे रही है।
अपराध के बाद हुलिया से पहचान बदलकर बच निकलने की कोशिश अब गोरखपुर के बदमाशों की नई रणनीति बनती दिख रही है। बीते दिनों जिले में हुई तीन हत्याओं की पड़ताल में पुलिस को एक दिलचस्प, लेकिन चौंकाने वाला पैटर्न मिला। तीनों मामलों में वारदात के बाद आरोपियों ने सिर मुंडवा लिया, ताकि सीसीटीवी और चश्मदीद गवाहों की पहचान से बच सकें। हालांकि, उनका ‘नया लुक’ भी उन्हें ज्यादा दिन तक बचा नहीं सका। तकनीकी मदद से सुराग लगाकर पुलिस ने उन्हें धर ही दबोचा।
गीडा, चिलुआताल और गुलरिहा थाना क्षेत्रों में हुई हत्याओं की जांच के दौरान यूपी पुलिस को मालूम हुआ कि आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बाल पूरी तरह साफ करा लिए थे। गीडा थाना क्षेत्र की घटना में मुख्य आरोपी ने न सिर्फ सिर मुंडवाया, बल्कि अपना चश्मा भी हटा दिया, ताकि उसका चेहरा पहले से अलग दिखे। एक मामले में आरोपी ने पुराने कपड़े तक जला दिए। पुलिस का मानना है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ही आरोपियों ने यह कदम उठाया है।
जांच अधिकारियों के अनुसार, हत्या के बाद आरोपी इधर-उधर छिपते रहे और पहचान बदलकर सामान्य लोगों की तरह भीड़ में घुलने की कोशिश करते रहे। जांच में यह भी सामने आया कि उन्हें लगा था कि सिर मुंडवाने से गवाहों की पहचान कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन डिजिटल सबूत, फोन यानी मोबाइल के लोकेशन और स्थानीय इनपुट ने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।
ग्रामीणों की सतर्कता से शिकंजे में आए
तीनों ही मामलों में पुलिस को ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिला। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और कुछ ही घंटों में आरोपियों को दबोच लिया। गांव के लोगों ने बदले हुलिये के बावजूद उन्हें पहचान लिया और पुलिस को सूचित किया। चश्मा उतारकर, बाल मुंडवाकर और दूसरे तरीके से हुलिया बदलने की अपराधियों का कोशिश नाकाम हो रही है।
तकनीक बनाम ‘नया हुलिया’
बदमाशों की इस जुगत पर पुलिस का मानना है कि अब सिर्फ चेहरा ही पहचान का आधार नहीं है। मोबाइल कॉल डिटेल, सीसीटीवी की टाइमलाइन, लोकेशन ट्रैकिंग और सोशल नेटवर्किंग पैटर्न से भी आरोपी तक पहुंचा जा रहा है। एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र कहते हैं कि अब तकनीक और स्थानीय सूचना तंत्र इतना मजबूत है कि सिर्फ बाल मुंडवाने से कोई बच नहीं सकता।