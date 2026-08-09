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बुलंदशहर एनकाउंटर: 50 हजार का इनामी बदमाश मोनू ढेर, नाबालिग से रेप के बाद की थी हत्या

By Pawan Kumar Sharma
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Bulandsehar Encounter: बुलंदशहर में पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश मोनू को मुठभेड़ में मार गिराया। आरोपी पर एक नाबालिग बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने का आरोप था। इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।

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बुलंदशहर में पुलिस एनकाउंटर में 50 हजार का इनामी बदमाश मोनू मारा गया

Bulandsehar Encounter: यूपी के बुलंदशहर में रविवार तड़के पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश मोनू को मुठभेड़ में मार गिराया। मोनू पर एक युवती से रेप के बाद उसकी हत्या का आरोप था। मुठभेड़ के दौरान SWAT टीम के दरोगा समेत दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं, मुठभेड़ गुलावठी क्षेत्र के गांव छपरावत के पास हुई। उधर, सूचना मिलने पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने बदमाश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जानकारी के मुताबिक, बदमाश मोनू ने एक अगस्त को एक नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था। आरोप है कि इसके बाद उसने बच्ची से दुष्कर्म किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद मोनू फरार हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

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एक आरोपी फरार

पुलिस के अनुसार, रविवार तड़के आरोपी के गुलावठी थाना क्षेत्र में मौजूद होने की सूचना मिली। इसके बाद गुलावठी और सिकंदराबाद थाने की पुलिस ने SWAT टीम के साथ मिलकर छपरावत गांव के पास घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही मोनू ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से मोनू घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान मोनू का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में कॉम्बिंग कर रही है।

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जवाबी फायरिंग में पुलिस ने चलाई गोली

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बदमाश मोनू ने एक अगस्त को चोला थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही बदमाश फरार चल रहा था। जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। रविवार तड़के पुलिस की बदमाश मोनू से गुलावठी थाना क्षेत्र में गांव छपरावत के पास मुठभेड़ हुई। बदमाश मोनू ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी गोली चलाई। जिसमें बदमाश मोनू को गोली लग गई। घायल अवस्था में बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया। वहीं, इस गोली बारी में दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। स्वाट टीम, थाना गुलावठी पुलिस, थाना ककोड़ पुलिस, थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्यवाही की गई है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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