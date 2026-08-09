बुलंदशहर एनकाउंटर: 50 हजार का इनामी बदमाश मोनू ढेर, नाबालिग से रेप के बाद की थी हत्या

Bulandsehar Encounter: बुलंदशहर में पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश मोनू को मुठभेड़ में मार गिराया। आरोपी पर एक नाबालिग बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने का आरोप था। इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।

Bulandsehar Encounter: यूपी के बुलंदशहर में रविवार तड़के पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश मोनू को मुठभेड़ में मार गिराया। मोनू पर एक युवती से रेप के बाद उसकी हत्या का आरोप था। मुठभेड़ के दौरान SWAT टीम के दरोगा समेत दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं, मुठभेड़ गुलावठी क्षेत्र के गांव छपरावत के पास हुई। उधर, सूचना मिलने पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने बदमाश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जानकारी के मुताबिक, बदमाश मोनू ने एक अगस्त को एक नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था। आरोप है कि इसके बाद उसने बच्ची से दुष्कर्म किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद मोनू फरार हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

एक आरोपी फरार पुलिस के अनुसार, रविवार तड़के आरोपी के गुलावठी थाना क्षेत्र में मौजूद होने की सूचना मिली। इसके बाद गुलावठी और सिकंदराबाद थाने की पुलिस ने SWAT टीम के साथ मिलकर छपरावत गांव के पास घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही मोनू ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से मोनू घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान मोनू का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में कॉम्बिंग कर रही है।