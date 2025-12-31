क्राइम के नए पैटर्न से पुलिस परेशान, नौसिखिया बच्चों को आगे कर अपराध करा रहे क्रिमिनल गैंग

संक्षेप: गोरखपुर में पेशेवर अपराधियों द्वारा नाबालिग और नौसिखिए बच्चों को पैसे या मोबाइल फोन का लालच देकर अपराध करवाने का ट्रेंड बन रहा है। क्राइम के इस नए पैटर्न से पुलिस भी परेशान है, क्योंकि नाबालिग बच्चों पर कठोर कदम नहीं उठा सकते।

गोरखपुर जिले में अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पुलिस के लिए केवल पेशेवर अपराधी ही नहीं, बल्कि 'नौसिखिए' और नाबालिग अपराधी बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। हत्या, लूट, चोरी, छिनैती जैसी गंभीर वारदातों में नाबालिगों की संलिप्तता सामने आने से कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। हाल के महीनों में दर्ज कई मामलों में यह साफ हुआ कि कम उम्र के बच्चे लालच या संपर्क में आकर पेशेवर अपराधियों के लिए संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गोरखपुर जिले में लूट और चोरी की कई घटनाओं में नाबालिगों की भूमिका सामने आई है। कई मामलों में बाइक सवार लुटेरों के साथ पकड़े गए आरोपी नाबालिग निकले। पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्हें आसानी से पैसे कमाने का लालच दिया गया था। कुछ मामलों में मोबाइल और नशे की लत भी अपराध का कारण बनी।

बच्चों की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होने का फायदा उठाते हैं क्रिमिनल गैंग

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पेशेवर अपराधियों पर निगरानी, मुखबिर तंत्र और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन नाबालिग अपराधियों की पहचान और रोकथाम कहीं अधिक कठिन है। ये बच्चे अक्सर पहली बार अपराध करते हैं। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता। सोशल मीडिया, मोबाइल तथा गलत संगत के जरिए ये बच्चे अपराध की ओर आकर्षित हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन ने इस चुनौती से निपटने के लिए स्कूलों में जागरूकता अभियान, बीट पुलिसिंग और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने की योजना बनाई है। साथ ही नाबालिगों को अपराध से दूर रखने के लिए सामाजिक संगठनों के सहयोग से काउंसिलिंग जैसे कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।

साजिश रचने-रेकी करने में इस्तेमाल रामगढ़ताल इलाके में भगत चौक के पास दो वर्ष पहले बेलीपार क्षेत्र के ग्राम प्रधान की हत्या की जांच में नाबालिगों की संलिप्तता सामने आई थी। पुलिस की मानें तो इन नाबालिगों का इस्तेमाल साजिश रचने, रेकी करने और वारदात को अंजाम देने में किया गया। अधिकारियों का कहना है कि नाबालिगों को जेल भेजने की बजाय किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। अपराधी गिरोह जानते हैं कि नाबालिगों को नरम दंड मिलता है, इसलिए वे उन्हें आगे कर देते हैं। पुलिस के लिए ऐसे मामलों में ठोस कार्रवाई जटिल हो जाता है।