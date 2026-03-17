यूपी पुलिस एनकाउंटर में पकड़ा गया बदमाश टैक्सी से फरार, एसपी ने 2 सिपाहियों पर लिया तगड़ा ऐक्शन

यूपी के झांसी में पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश टैक्सी पकड़ा कर फरार हो गया। घटना के बाद पूरे महकमे में खलबली मच गई। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। एसपी ने दो सिपाहियों पर तगड़ा ऐक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया है।

UP News: यूपी के झांसी में सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्रान्तर्गत नगरिया कुआं सड़क पर मुठभेड़ में छह लाख के जेवर समेत दो शातिर धरे गए। वहीं शाम जिला अस्पताल से परीक्षण के दौरान एक पुलिस कस्टडी से चकमा देकर टैक्सी से फरार हो गया। घटना के बाद पूरे महकमे में खलबली मच गई। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। एक टैक्सी चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं साथी बोला कि वह तो भाग गया है। इस मामले में एसपी ने 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है।

शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मेवातीपुरा निवासी उमा वर्मा पत्नी अशोक वर्मा परिवार के सूने मकान में 11 मार्च को चोरी हुई थी। चोर लाखों जेवरात समेत अन्य माल लेकर चंपत हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज किया था। सोमवार को कोतवाली पुलिस ने नगरिया कुआं स्थित हाइवे रोड से मुठभेड़ में दीपक उर्फ संजय जाटव निवासी गणेशपुरा बिजौली और नदीम निवासी हरदौल का मोहल्ला मध्य प्रदेश दतिया को गिरफ्तार किया। पुलिस कस्टडी में दोनों को डॉक्टरी के लिए जिला अस्पताल लाया गया। दोनों का डॉक्टरी परीक्षण हो रहा था। तभी नदीम पुलिस का चकमा देकर अचानक दौड़ता हुआ आया और जिला अस्पताल के बाहर खड़ी टैक्सी में सवार हो गया।

आनन-फानन मे टैक्सी चालक अमित कुशवाहा से कहा कि ज्यादा तबीयत खराब और दतियागेट छोड़ दो। चालक ने 150 रुपए की मांग की। तभी आगे जाम लगने पर वह रास्ते में ही उतर गया। चालक ने रुपए मांगे तो 50 रुपए देकर पैदल चला गया और चालक को आगे आने को कहा। कुछ दूरी पर चालक पहुंचा तो वह भाग चुका था। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में थानों की फोर्स वहां पहुची। उसकी तलाश शुरू कर दी है। वही पुलिस ने टैक्सी चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर दी है। मामले में एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि रिपोर्ट रिपोर्ट मांगी है। जिसके आधार पर दो सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। टीमें लगाई गई है। उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

बोला टैक्सी चालक मामले में टैक्सी चालक अमित कुशवाहा ने बताया कि खैराती अस्पताल से दोड़ता हुआ व्यक्ति आया और बोला कि दतिया गेट चलना है। अम्मा की ज्यादा तबियत खराब है। आगे चलकर जाम मिला तो वह घबरा गया। उससे पसीना टपक रहा था। अम्मा की तबियत ज्यादा वह वहीं उतर गया और पहले मांगने पर 20 रुपए दिए। फिर 50 का नोट देकर आगे मिलने को कहा। जब टैक्सी चालक आगे पहुंचा तो वह गायब हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।