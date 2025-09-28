यूपी में एक लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, हत्या और डकैती जैसे दर्ज थे 36 मुकदमे
मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस ने वेस्ट में आतंक का पर्याय बने 1 लाख के इनामी कुख्यात बदमाश नईम को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस की गोली लगने के बाद बदमाश की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
यूपी पुलिस ने वेस्ट में आतंक का पर्याय बने 1 लाख के इनामी कुख्यात बदमाश नईम को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस की गोली लगने के बाद बदमाश की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के पास से बाइक और पिस्टल भी बरामद की है। बदमाश के ऊपर 36 मुकदमे दर्ज थे।
मीरापुर पुलिस को भूम्मा चौकी के निकट दोपहर बाद एक लाख के इनामी बदमाश नईम के घूमने की सूचना मिली। पुलिस ने नईम को घेरने का प्लान बनाया। पुलिस टीम ने जब बदमाश को रोकने का प्रयास किया, तो उसने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग होते देख पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चली गोली सीधे बदमाश नईम के सीने में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा। घायल नईम को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के अनुसार, मारा गया बदमाश नईम खालापार थाना क्षेत्र के मोहल्ला दक्षिणी खालापार का रहने वाला था। उसका आपराधिक रिकॉर्ड बेहद लंबा था। नईम पर दिल्ली, मेरठ, नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, रंगदारी और धमकी देने जैसे गंभीर धाराओं में कुल 36 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी।
पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से बदमाश नईम के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और एक अवैध पिस्टल बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और इस सफल ऑपरेशन के लिए टीम की सराहना की। पुलिस अब फरार चल रहे नईम के अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है।