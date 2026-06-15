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एक लाख का इनामी इजराइल एनकाउंटर में ढेर, उन्नाव में साधु मिलन दास की हत्या में थी तलाश

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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उन्नाव में साधी मिलन दास की हत्या का मुख्य आरोपी इजराइल को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। सोमवार की भोर में एक लाख के इनामी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एक सिपाही को भी गोली लगी है। दारोगा भी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगने से बाल-बाल बचे हैं।

एक लाख का इनामी इजराइल एनकाउंटर में ढेर, उन्नाव में साधु मिलन दास की हत्या में थी तलाश

यूपी के उन्नाव में अलसुबह एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने एक लाख के इनामी इजराइल को मार गिराया है। उन्नाव में पिछले हफ्ते हुए साधु राममिलन दास उर्फ बाबा मिलन दास की हत्या में इजराइल की तलाश थी। एनकाउंटर में एक सिपाही घायल हुआ है। दारोगा की बुलेट प्रूफ गोली में भी गोली लगी है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के अंडरपास के पास पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ है।

बांगरमऊ के घूरेटोला में नौ जून को निर्माणाधीन मंदिर के पास सभासद अतीक की झोपड़ी में इजरायल ने अपने साथियों के साथ मिलकर साधु मिलन दास की खंजर मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इजराइल के साथी यामीन, शफी, लल्ली और अली मोहम्मद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुख्य आरोपी इजराइल और शानू की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई थीं। गिरफ्तार नहीं होने पर इजराइल पर एक लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया था।

इसी बीच सोमवार की भोर में करीब तीन बजे पुलिस को इजराइल के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के आगे ताजपुर गांव जाने वाले अंडरपास के पास होने की जानकारी मिली। तत्काल ही स्वाट और पुलिस की टीमों ने घेरेबंदी की तो इजराइल ने फायरिंग कर दी। एक गोली सिपाही विकास भदौरिया को लगी और वह घायल हो गया।

दारोगा न्यूटन सिंह के भी बुलेट प्रूफ में गोली लगी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और बदमाश इजराइल को मार गिराया। सिपाही को अस्पताल में भेजा गया। एनकाउंटर की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फारेंसिक टीम ने मौके पर जांच-पड़ताल की और सबूत जुटाए।

साधु की हत्या के बाद फैल गया था तनाव

साधु मिलनदास की हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल था। साधु मिलन सिंह के शरीर पर चाकू से हमले के कई निशान थे। नाराज लोगों ने हरदोई-उन्नाव मार्ग पर जाम लगा दिया था। विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। काफी हंगामा भी हुआ था। किसी तरह पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया था। पुलिस अधीक्षक जेपी सिंह ने हत्यारों की तलाश में कई टीमों को लगाया था। इसके बाद इजराइल के कई साथी पुलिस के हत्थे चढ़े थे।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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