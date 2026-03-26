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अपराध माफिया उधम सिंह हुआ रिहा, वेस्ट यूपी में गैंगवार का खतरा बढ़ा, अलर्ट हुई यूपी पुलिस

Mar 26, 2026 06:50 pm ISTDinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाता
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वेस्ट यूपी का माफिया उधम सिंह जेल से रिहा हो गया है। जिसके चलते अब गैंगवार का खतरा बढ़ सकता है। इसको लेकर यूपी में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 

अपराध माफिया उधम सिंह हुआ रिहा, वेस्ट यूपी में गैंगवार का खतरा बढ़ा, अलर्ट हुई यूपी पुलिस

Meerut News: यूपी का चिह्नित अपराध माफिया और गैंगस्टर उधम सिंह 4 साल, 8 माह और 5 दिन बाद जेल से जमानत पर रिहा हो गया है। उन्नाव जेल से उधम सिंह के बाहर आते ही वेस्ट यूपी में गैंगवार का खतरा बढ़ा गया है। इसके साथ ही मेरठ पुलिस भी अलर्ट हो गई है। करनावल और भदौड़ा समेत आसपास के गांवों में चौकसी बढ़ा दी गई है। दूसरी ओर, जेल से छूटने के बाद उधम सिंह वापस अपने करनावल स्थित घर पर नहीं पहुंचा है। सूत्रों की मानें तो उत्तराखंड या पंजाब में उधम सिंह अगला ठिकाना बना रहा है।

करनावल निवासी उधम सिंह कुख्यात अपराधी है और यूपी का चिह्नित अपराध माफिया भी है। 20/21 जुलाई 2021 को उधम सिंह ने करनावल के इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक गौरव राजपूत समेत पूरे स्टाफ को धमकाया और रंगदारी मांगी थी। इस मामले में शाखा प्रबंधक गौरव राजपूत की ओर से सरूरपुर थाने में उधम सिंह को नामजद और 30 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने 22 जुलाई को ही उधम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बाद में उसे उन्नाव जेल ट्रांसफर कर दिया गया था।

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पुलिस ने बढ़ाई चौकसी

उधम सिंह की गुरुवार को जेल से रिहाई हो गई। इसके बाद मेरठ पुलिस अलर्ट हो गई है। सरधना सर्किल में पुलिस फोर्स की चौकसी बढ़ा दी गई है, साथ ही पता किया जा रहा है कि उधम सिंह किन लोगों के साथ उन्नाव जेल से मेरठ के लिए चला है। पुलिस सूत्रों की मानें तो उधम सिंह के जेल से छूटते ही वेस्ट यूपी में गैंगवार का खतरा बढ़ गया है। उधम सिंह और योगेश भदौड़ा के बीच पुरानी गैंगवार चली आ रही है। योगेश भदौड़ा भी काफी समय से बाहर है और ऐसे में कोई वारदात हो सकती है। इसलिए पुलिस फोर्स को चौकन्ना किया गया है। दूसरी ओर, उधम सिंह के करीबियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

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उत्तराखंड में हो सकता है नया ठिकाना

उधम सिंह की पत्नी पुष्पा ने बताया कि उनके पति करनावल नहीं आएंगे। यहां कोई भी फर्जी शिकायत कर उधम सिंह को फंसा सकता है। ऐसे में कहीं बाहर जाएंगे। सूत्रों की मानें तो उत्तराखंड या पंजाब में उधम सिंह का नया ठिकाना हो सकता है। दूसरी ओर, काफी समय से जेल से बाहर योगेश भदौड़ा ने भी उत्तराखंड में ही पनाह ली हुई है।

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उधम सिंह का बड़ा आपराधिक रिकार्ड

उधम सिंह पुत्र वीरनारायण करनावल का निवासी है और इसका गैंग-50 रजिस्टर्ड है। पुलिस रिकार्ड के अनुसार गिरोह में 22 सक्रिय अपराधी हैं। इनमें से कुछ जमानत पर जेल से बाहर हैं, जबकि वीरपाल मर चुका है। उधम सिंह पर 46 मुकदमे दर्ज हैं। कई बार गैंगस्टर की कार्रवाई भी पुलिस कर चुकी है।

Dinesh Rathour

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Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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