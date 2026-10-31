इलेक्शन जहां से भी लड़ना है लड़ लें, हसीन जहां के चुनाव लड़ने पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने तोड़ी चुप्पी

पिछले दिनों जयंत चौधरी के साथ क्रिकेटर मोहम्मद शमी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो शमी की पत्नी ने उनके सामने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हसीन जहां के इस बयान के बाद मोहम्मद शमी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि उन्हें जहां से लड़ना है चुनाव लड़ लें।

अमरोहा, अमित शर्मा। पिछले दिनों पत्नी हसीन जहां के अपने खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान को लेकर क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने आखिर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि जिसको जहां से इलेक्शन लड़ना है लड़े, हमें कोई ऐतराज नहीं, ये खुला मैदान है। हालांकि अपनी सियासी पारी की शुरुआत को लेकर अभी भी उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। गौरतलब है कि बीते सितंबर माह में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह से मुलाकात की थी।

खुद जयंत ने इस मुलाकात से जुड़े फोटो अपने सोशल मीडिया एकाउंट से साझा किए थे। इसके बाद से शमी के आगामी विधानसभा चुनाव में अमरोहा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया। वहीं इसी बीच उनकी पत्नी हसीन जहां भी खुलकर सामने आ गईं। साफ कहा कि यदि शमी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य कहीं से भी चुनाव लड़ेगा तो वह भी उसके सामने चुनाव लड़ेंगी। हसीन ने अपने चुनाव लड़ने का मकसद शमी या उनके अन्य किसी भी परिजन की हार तय करने को बताया। हालांकि इसके बाद शमी के बड़े भाई हसीब अहमद ने जयंत चौधरी के साथ शमी की मुलाकात को पारिवारिक बताते हुए फिलहाल शमी या परिवार के किसी भी सदस्य के चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार किया था। हालांकि खुद शमी इस ओर खामोशी साधे रहे।

पत्नी के ऐलान को लेकर क्या बोले मोहम्मद शमी मोहम्मद शमी ने इस ओर बनी अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उत्तराखंड के रुड़की में खानपुर विधायक उमेश कुमार के साथ बीते दिनों मीडिया को दिए गए अपने बयान में शमी ने हसीन जहां के चुनाव लड़ने के ऐलान पर कहा कि जिसको चुनाव लड़ना है लड़े, हमें कोई एतराज नहीं। बोले ये खुला मैदान है। हालांकि यहां भी उन्होंने अपनी या फिर परिवार के किसी अन्य सदस्य के चुनावी राजनीति में उतरने को लेकर कोई खुला संकेत या फिर ऐलान नहीं किया। ऐसे में शमी के चुनावी राजनीति में उतरने को लेकर चल रहा अटकलों का बाजार अगले कुछ दिन और गर्म रह सकता है।

शमी के बाद भाई हसीब ने भी की जयंत से मुलाकात मोहम्मद शमी या उनके किसी परिवारजन के अमरोहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर चल रहीं चर्चाएं गुरुवार को और आगे बढ़ीं। शमी के बाद अब उनके भाई हसीब अहमद ने भी दिल्ली में रालोद मुखिया चौधरी जयंत सिंह से मुलाकात की है। इस मुलाकात से जुड़े फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे में अब एक बार फिर शमी या उनके किसी परिजन के चुनाव लड़ने के कयासों ने जोर पकड़ लिया। हालांकि हसीब अहमद ने फिलहाल मुलाकात को पारिवारिक बताते हुए चुनाव लड़ने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया।