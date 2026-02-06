क्रिकेटर रिंकू सिंह का फेसबुक हैक; शातिरों ने ई-मेल भी बदला, हड़प रहे पूरी इनकम

संक्षेप: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और 'फिनिशर' के नाम से मशहूर रिंकू सिंह साइबर अपराध का शिकार हो गए हैं। अलीगढ़ के रहने वाले रिंकू सिंह की फेसबुक आईडी हैक कर ली है। उसे दूसरे मेल से अटैच कर दिया है।

भारतीय क्रिकेट रिंकू सिंह इन दिनों एक अलग तरह की 'पिच' पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। साइबर ठगों ने रिंकू सिंह की आधिकारिक फेसबुक आईडी हैक कर ली है। चौंकाने वाली बात यह है कि हैकर्स ने न केवल आईडी का एक्सेस छीना है, बल्कि उस अकाउंट से होने वाली 'मोनेटाइजेशन इनकम' को भी अपने बैंक खातों में डाइवर्ट कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के आदेश पर साइबर क्राइम थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

व्यस्तता का फायदा उठाकर सेंधमारी ओजोन सिटी गोल्ड स्टेट निवासी रिंकू सिंह के भाई सोनू सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि रिंकू अपने क्रिकेट मैचों और ट्रेनिंग सत्रों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। इसी व्यस्तता के कारण वह काफी समय से अपनी फेसबुक आईडी की ओर ध्यान नहीं दे सके। कुछ समय पूर्व जब उन्होंने अपनी आईडी लॉग-इन करने का प्रयास किया, तो पासवर्ड गलत बताने लगा। बार-बार कोशिश करने के बावजूद वह अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाए।

बदल दी गई मेल आईडी और बैंक डिटेल्स जांच में सामने आया है कि रिंकू की फेसबुक आईडी मूल रूप से उनकी व्यक्तिगत मेल आईडी (rinkukumar344.8.7) से जुड़ी थी। लेकिन शातिर हैकर्स ने इसे बदलकर एक नई कॉमर्शियल मेल आईडी (commercial.rinkusingh) से लिंक कर दिया है। रिंकू सिंह का फेसबुक पेज मोनेटाइज्ड है, यानी उनके वीडियो और फोटो पर आने वाले विज्ञापनों से मोटी कमाई होती है। हैकर्स अब इस अकाउंट पर खुद ही फोटो और वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उससे जेनरेट होने वाली पूरी रकम खुद हड़प रहे हैं।