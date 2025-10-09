Cricketer Rinku Singh receives threat from underworld sends message demanding extortion 5 crore rupees क्रिकेटर रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी, मैसेज भेजकर मांगी पांच करोड़ की रंगदारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsCricketer Rinku Singh receives threat from underworld sends message demanding extortion 5 crore rupees

क्रिकेटर रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी, मैसेज भेजकर मांगी पांच करोड़ की रंगदारी

अलीगढ़ के रहने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से धमकी देने का मामला सामने आया है। उनकी प्रमोशनल टीम को मैसेज भेजकर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई।

Dinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाताThu, 9 Oct 2025 04:00 PM
यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से धमकी देने का मामला सामने आया है। उनकी प्रमोशनल टीम को मैसेज भेजकर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई। प्रकरण छह माह पुराना है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दो लोगों को गिरफ्तार करते हुए इसका खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार ये धमकी ‘डी कंपनी’ यानी मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम गैंग ने दी थी। इधर, अलीगढ़ पुलिस ने भी रिंकू के परिवार से संपर्क किया। उनसे बात की गईं हैं। लेकिन, उन्होंने स्थानीय स्तर पर न तो कोई सुरक्षा मांगी है और न ही कोई शिकायत है। फिर भी पुलिस सतर्कता बरत रही है।

मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार रिंकू सिंह की प्रमोशनल टीम को फरवरी से अप्रैल के बीच तीन धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे। टीम ने वेस्टइंडीज से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम मोहम्मद दिलशाद व मोहम्मद नवेद हैं। इन्होंने पूछताछ में ये बात कबूली है। बता दें कि रिंकू सिंह इन दिनों कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के शिविर में भाग ले रहे हैं। इस खुलासे के बाद अलीगढ़ पुलिस ने यहां ओजोन सिटी में रह रहे रिंकू के परिवार से संपर्क किया।

एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि रिंकू सिंह या उनके परिवार की ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई है। यह कार्रवाई मुंबई क्राइम ब्रांच की ओर से की गई है। रिंकू के परिवार से बात की गई हैं। उन्होंने अभी तक कोई सुरक्षा की मांग भी नहीं की है। अगर वे सुरक्षा मागेंगे तो उपलब्ध कराई जाएगी। फिर भी पुलिस ऐहतियातन सतर्क दृष्टि बनाए हुए है।

