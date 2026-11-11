क्रिकेटर रिंकू सिंह-MP प्रिया सरोज की शादी के कार्ड छपकर तैयार, इस शहर के 100 लोगों को मिलेगा न्योता
क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी की तैयारियां जोरशोर से जारी हैं। दोनों 4 दिसंबर को लखनऊ में सात फेरे लेंगे। उनकी शादी के कार्ड छपकर तैयार हो गए हैं। लोगों को निमंत्रण मिलने लगे हैं। अलीगढ़ शहर से करीब 100 लोगों को न्योता मिलने वाला है। मेहमानों की लिस्ट तैयार है।
अलीगढ़,वरिष्ठ संवाददाता। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछलीशहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की शादी की तैयारियां तेज हो गई हैं। दोनों 4 दिसंबर को प्रणय सूत्र में बंधेंगे। शादी के कार्ड छपकर तैयार हैं। यही नहीं सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। अलीगढ़ में भी रिश्तेदारों और खास मेहमानों को निमंत्रण पहुंचने लगा है। अलीगढ़ से करीब 100 लोगों को शादी में आमंत्रित किया जाना है। क्रिकेटर रिंकू सिंह शादी की तैयारियों में खुद काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने अपनी बहन नेहा के साथ बैठकर शादी का कार्ड पसंद किया और उसे छपवाया भी।
रिंकू सिंह को 15 नवंबर के आसपास क्रिकेट खेलने के लिए दुबई रवाना होना है। इससे पहले वह शादी से जुड़ी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करना चाहते हैं। कार्ड की डिजाइन पसंद करने से लेकर छपाई और वितरण तक में उन्होंने खुद समय दिया है। अब परिवार की ओर से मेहमानों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। शादी में अलीगढ़ से भी खास मेहमानों की मौजूदगी रहेगी। इसके लिए राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक परिचितों की सूची तैयार की गई है। जानकारी के मुताबिक, शहर से करीब 100 लोगों को शादी का न्योता दिया जाएगा। कार्ड वितरण का सिलसिला शुरू होने के साथ ही मेहमानों के पहुंचने की तैयारियां भी होने लगी हैं। दीपावली पर रिंकू सिंह परिवार के साथ त्योहार मनाने अलीगढ़ पहुंचे थे। इस बार त्योहार उनके परिवार के लिए शादी की खुशियों के बीच खास रहा। रिंकू ने अपनी बहन नेहा को स्कूटी उपहार में दी। परिवार के साथ समय बिताने के अलावा उन्होंने शादी की तैयारियों को भी अंतिम रूप देने पर ध्यान दिया। करीबी मित्रों ने भी उनके घर पहुंचकर मुलाकात की।
मुख्यमंत्री योगी को न्योता देंगे रिंकू सिंह
शादी का निमंत्रण देने के लिए रिंकू सिंह अपनी मां और भाई के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करना चाहते हैं। इसके लिए समय मांगा गया है। 14 या 15 नवंबर के आसपास मुलाकात की संभावना है। बता दें कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की शादी 14 नवंबर को होनी है। 14 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में होंगे। दुबई रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री को शादी का कार्ड देने की उनकी योजना है।
लखनऊ में सात फेरे लेंगे रिंकू और प्रिया
रिंकू और प्रिया सरोज लखनऊ में 4 दिसंबर को सात फेरे लेंगे। दोनों की सगाई भी लखनऊ में ही हुई थी। उस समय चर्चा थी कि शादी वाराणसी के होटल ताज में होगी। प्रिया सरोज के संसदीय क्षेत्र मछली शहर में वाराणसी जिले का पिंडरा विधानसभा क्षेत्र भी आता है। प्रिया के पिता जौनपुर के केराकत से विधायक और पूर्व सांसद तूफानी सरोज ने बताया कि दोनों परिवारों की सहमति से तारीख और स्थल तय कर लिया गया है। लखनऊ के रमाडा होटल में चार दिसंबर को भव्य आयोजन होगा। इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बनारस में करखियांव (कठेरवा) स्थित प्रिया के गांव में बने घर को सजाया संवारा जा रहा है। दोनों की सगाई भी लखनऊ के ही द सेंट्रम होटल में हुई थी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें