क्रिकेटर रिंकू सिंह-MP प्रिया सरोज की शादी के कार्ड छपकर तैयार, इस शहर के 100 लोगों को मिलेगा न्योता

क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी की तैयारियां जोरशोर से जारी हैं। दोनों 4 दिसंबर को लखनऊ में सात फेरे लेंगे। उनकी शादी के कार्ड छपकर तैयार हो गए हैं। लोगों को निमंत्रण मिलने लगे हैं। अलीगढ़ शहर से करीब 100 लोगों को न्योता मिलने वाला है। मेहमानों की लिस्ट तैयार है।

अलीगढ़,वरिष्ठ संवाददाता। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछलीशहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की शादी की तैयारियां तेज हो गई हैं। दोनों 4 दिसंबर को प्रणय सूत्र में बंधेंगे। शादी के कार्ड छपकर तैयार हैं। यही नहीं सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। अलीगढ़ में भी रिश्तेदारों और खास मेहमानों को निमंत्रण पहुंचने लगा है। अलीगढ़ से करीब 100 लोगों को शादी में आमंत्रित किया जाना है। क्रिकेटर रिंकू सिंह शादी की तैयारियों में खुद काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने अपनी बहन नेहा के साथ बैठकर शादी का कार्ड पसंद किया और उसे छपवाया भी।

रिंकू सिंह को 15 नवंबर के आसपास क्रिकेट खेलने के लिए दुबई रवाना होना है। इससे पहले वह शादी से जुड़ी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करना चाहते हैं। कार्ड की डिजाइन पसंद करने से लेकर छपाई और वितरण तक में उन्होंने खुद समय दिया है। अब परिवार की ओर से मेहमानों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। शादी में अलीगढ़ से भी खास मेहमानों की मौजूदगी रहेगी। इसके लिए राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक परिचितों की सूची तैयार की गई है। जानकारी के मुताबिक, शहर से करीब 100 लोगों को शादी का न्योता दिया जाएगा। कार्ड वितरण का सिलसिला शुरू होने के साथ ही मेहमानों के पहुंचने की तैयारियां भी होने लगी हैं। दीपावली पर रिंकू सिंह परिवार के साथ त्योहार मनाने अलीगढ़ पहुंचे थे। इस बार त्योहार उनके परिवार के लिए शादी की खुशियों के बीच खास रहा। रिंकू ने अपनी बहन नेहा को स्कूटी उपहार में दी। परिवार के साथ समय बिताने के अलावा उन्होंने शादी की तैयारियों को भी अंतिम रूप देने पर ध्यान दिया। करीबी मित्रों ने भी उनके घर पहुंचकर मुलाकात की।

मुख्यमंत्री योगी को न्योता देंगे रिंकू सिंह शादी का निमंत्रण देने के लिए रिंकू सिंह अपनी मां और भाई के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करना चाहते हैं। इसके लिए समय मांगा गया है। 14 या 15 नवंबर के आसपास मुलाकात की संभावना है। बता दें कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की शादी 14 नवंबर को होनी है। 14 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में होंगे। दुबई रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री को शादी का कार्ड देने की उनकी योजना है।