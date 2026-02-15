Hindustan Hindi News
लखनऊ आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में क्रू मेबर-पैसेंजर भिड़े; सीट और खाने पर बवाल, थाने पहुंचा पूरा परिवार

Feb 15, 2026 11:17 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, सरोजनीनगर (लखनऊ)
एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु-लखनऊ फ्लाइट में सीट और खाने को लेकर यात्री अंकित सहाय व क्रू मेंबर में विवाद हुआ। लखनऊ पहुंचने पर CISF ने यात्री व परिवार को उतारकर थाने भेजा। दोनों पक्षों ने शिकायत दी, पुलिस ने जांच के बाद दंपती को छोड़ दिया।

हुआलखनऊ आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सीट और खाने को लेकर एक यात्री और क्रू मेंबर के बीच विवाद का मामला सामने आया है। घटना शनिवार, 14 फरवरी की बताई जा रही है। विमान लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद यात्री और उसके परिवार को रोककर पूछताछ की गई और बाद में सरोजनीनगर थाने ले जाया गया। हालांकि, दोनों पक्षों की शिकायत मिलने के बावजूद पुलिस ने मामला हस्तक्षेप योग्य न मानते हुए यात्री और उसके परिवार को छोड़ दिया।

सीट और खाने पर हुआ विवाद

सूत्रों के अनुसार, बेंगलुरु निवासी अंकित सहाय अपनी पत्नी शालिनी प्रिया और तीन वर्षीय बेटे अंश के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आईएक्स-2048 से लखनऊ आ रहे थे। अंकित सहाय का आरोप है कि उन्होंने यात्रा के लिए बिजनेस क्लास का टिकट लिया था, लेकिन विमान में बैठते ही क्रू-मेंबर अनु ने उन्हें किसी अन्य यात्री की समस्या का हवाला देकर इकॉनमी क्लास में बैठने के लिए कहा। उनका कहना है कि उन्होंने सहयोग करते हुए सीट बदल ली, लेकिन बाद में अन्य सुविधाओं को लेकर विवाद शुरू हो गया।

अंकित सहाय के मुताबिक, उन्होंने टिकट बुकिंग के दौरान नॉनवेज भोजन का विकल्प चुना था, लेकिन उन्हें शाकाहारी खाना परोसा गया। इस पर आपत्ति जताने पर क्रू-मेंबर ने कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया और नॉनवेज भोजन देने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि शिकायत दर्ज कराने के लिए जब उन्होंने कंप्लेंट फॉर्म मांगा तो उनके साथ बदसलूकी की गई और यहां तक कि उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। अंकित का यह भी आरोप है कि क्रू-मेंबर ने उनका बोर्डिंग पास छीनकर उसकी फोटो खींच ली और अन्य यात्रियों से उनके खिलाफ शिकायत लेने की कोशिश की।

एयरलाइन की तरफ से भी शिकायत

दूसरी ओर, एयरलाइन की तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई गई है। एयरलाइन के अनुसार, अंकित सहाय ने क्रू-मेंबर पर बोर्डिंग पास फेंका और विमान में हंगामा किया, जिससे उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। विमान जब लखनऊ पहुंचा तो क्रू की शिकायत के आधार पर CISF ने अंकित सहाय, उनकी पत्नी और बेटे को विमान से उतार लिया और पूछताछ के लिए रोका गया। करीब एक घंटे तक एयरपोर्ट पर रोकने के बाद उन्हें सरोजनीनगर थाने भेज दिया गया।

परिवार को कई घंटे थाने में बैठाया

अंकित सहाय ने बताया कि उन्हें कई घंटे तक थाने में बैठाया गया, जिससे उन्हें और उनके परिवार को काफी परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि पत्नी और छोटे बच्चे के साथ इस तरह थाने में बैठना उनके लिए बेहद कठिन अनुभव रहा। वहीं, पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिली है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी पक्ष के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।

बताया जा रहा है कि अंकित सहाय अपने साढ़ू, जो कि केजीएमयू में डॉक्टर हैं, उनके घर लखनऊ घूमने आए हैं। यह घटना अब सोशल मीडिया और यात्रियों के बीच चर्चा का विषय बन गई है, वहीं एयरलाइन सेवाओं और यात्री सुविधा से जुड़े सवाल भी उठ रहे हैं।

