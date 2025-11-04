गंगा घाटों पर जाने वाले वाहनों को जहां रोकें, वहीं पार्किंग बनाएं; देव दीपावली पर मंत्री रवीन्द्र ये निर्देश

संक्षेप: यूपी में योगी सरकार में मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने देव दीपावली पर यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए। घाटों पर जाने वाले वाहनों को जहां रोका जाए, वहां पर पार्किंग की व्यवस्था हर हालत में सुनिश्चित हो।

यूपी में स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने देव दीपावली पर यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। योगी सरकार में मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने अफसरों को निर्देश दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि गंगा में नावों के सुगम एवं सुरक्षित आवागमन के लिए रूट का निर्धारण करें। घाटों पर जाने वाले वाहनों को जहां रोका जाए, वहां पर पार्किंग की व्यवस्था हर हालत में सुनिश्चित हो। ताकि लोग अपनी वाहनों को किसी भी दशा में सड़कों के किनारे पार्क न करने पाए।

सर्किट हाउस में जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री ने कहा कि गंगा में सुरक्षित यातायात के लिए तट से 15 मीटर की दूरी को छोटे नावों के संचालन के लिए आरक्षित किया जाए। उसके बाद ही बड़े नावों का संचालन सुनिश्चित हो। डीजल संचालित नावों को गंगा में नमो घाट एवं रामनगर के पार ही रोका जाए। गंगा किनारे स्थानीय लोगों द्वारा बजाये जाने वाले डीजे पर भजन ही प्रसारित किए जाएं तथा इसके आवाज भी मानक के अनुरूप हो।