यातायात नियम तोड़ने वालों पर ऐक्शन तेज; ड्रंक एंड ड्राइव में धड़ाधड़ चालान, 2.21 लाख का लगा जुर्माना
बलरामपुर में यातायात नियम तोड़ने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।
Balrampur News: यूपी के बलरामपुर में यातायात नियम तोड़ने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 30 वाहनों का ई-चालान किया गया तथा कुल 2,21,000 का जुर्माना भी लगाया गया। डीएम डा. विपिन कुमार जैन व एसपी विकास कुमार के निर्देश पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया।
एएसपी विशाल पांडेय, सीओ यातायात वीरसेन सिंह, एआरटीओ बृजेश यादव व प्रभारी यातायात उमेश सिंह की टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, गलत दिशा में वाहन चलाने व तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाने वालों को चिन्हित कर चालान के साथ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। इसके साथ ही ड्रंक एंड ड्राइव अभियान के तहत नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों और मॉडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों की भी सघन जांच की गई।
अभियान के दौरान आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए हेलमेट व सीट बेल्ट के अनिवार्य प्रयोग की अपील की गई। एएसपी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निरीक्षण व चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें। शराब पीकर वाहन चलाने से बचें, ताकि सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
बच्चों को नैतिक शिक्षा, अनुशासन, यातायात के नियम बताए
वहीं दूसरी ओर पीलीभीत में भारत विकास परिषद रोहिलखंड प्रान्त की टाइगर शाखा की ओर से कंपोजिट स्कूल नखासा में बाल संस्कारशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को जानकारी देकर जागरूक किया गया। बाल संस्कारशाला का शुभारम्भ संरक्षक ज्ञानेंद्र अग्रवाल ने भारत माता, स्वामी विवेकानंद, मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया। संयोजिका महिला सहभागिता कुमकुम अग्रवाल ने बाल संस्कारशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुऐ कहा कि सुसंस्कृत भारत के निर्माण के लिए जागरुकता, चेतना एवं प्रेरणा देना हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।