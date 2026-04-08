हुक्का बार की आड़ में नाबालिग लड़कियों का शोषण करने वालों पर कसा शिकंजा, प्रॉपर्टी जब्ती की तैयारी

होटल में छापेमारी के दौरान तीन नाबालिग लड़कियों ने होटल और हुक्काबार में गैंगरेप और जबरन देह व्यापार कराने का आरोप लगाया था। होटल संचालक समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने होटल संचालक अनुराग सिंह की करीब छह करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कराया है।

UP News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र में हुक्काबार और होटल की आड़ में नाबालिगों लड़कियों और महिलाओं के शोषण के मामले में पुलिस ने शिकंजा और कस दिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद 13 अन्य आरोपियों की संपत्तियां जब्त करने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने दो टीमें गठित कर आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है।

गीता वाटिका के पास स्थित फ्लाई इन-2 होटल में जनवरी में छापेमारी के दौरान तीन नाबालिग लड़कियों ने होटल और हुक्काबार में गैंगरेप और जबरन देह व्यापार कराने का आरोप लगाया था। इस मामले में होटल संचालक समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने होटल संचालक अनुराग सिंह की करीब छह करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कराया है।

उसके होटल को पुलिस और प्रशासन की टीम ने जब्त कर लिया था। पुलिस का दावा है कि होटल मालिक अनुराग सिंह ने अवैध कमाई के धंधे से यह होटल खड़ा किया है। अनुराग सिंह के होटल पर पुलिस ने छापा मारा था। इस मामले में तीन नाबालिग लड़कियों ने गैंग रेप का केस दर्ज कराया था। पुलिस की जांच में एक बड़ा संगठित गिरोह सामने आया था। इसके बाद 14 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी।