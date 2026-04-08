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हुक्का बार की आड़ में नाबालिग लड़कियों का शोषण करने वालों पर कसा शिकंजा, प्रॉपर्टी जब्ती की तैयारी

Apr 08, 2026 04:43 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
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होटल में छापेमारी के दौरान तीन नाबालिग लड़कियों ने होटल और हुक्काबार में गैंगरेप और जबरन देह व्यापार कराने का आरोप लगाया था। होटल संचालक समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने होटल संचालक अनुराग सिंह की करीब छह करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कराया है।

हुक्का बार की आड़ में नाबालिग लड़कियों का शोषण करने वालों पर कसा शिकंजा, प्रॉपर्टी जब्ती की तैयारी

UP News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र में हुक्काबार और होटल की आड़ में नाबालिगों लड़कियों और महिलाओं के शोषण के मामले में पुलिस ने शिकंजा और कस दिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद 13 अन्य आरोपियों की संपत्तियां जब्त करने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने दो टीमें गठित कर आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है।

गीता वाटिका के पास स्थित फ्लाई इन-2 होटल में जनवरी में छापेमारी के दौरान तीन नाबालिग लड़कियों ने होटल और हुक्काबार में गैंगरेप और जबरन देह व्यापार कराने का आरोप लगाया था। इस मामले में होटल संचालक समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने होटल संचालक अनुराग सिंह की करीब छह करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कराया है।

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उसके होटल को पुलिस और प्रशासन की टीम ने जब्त कर लिया था। पुलिस का दावा है कि होटल मालिक अनुराग सिंह ने अवैध कमाई के धंधे से यह होटल खड़ा किया है। अनुराग सिंह के होटल पर पुलिस ने छापा मारा था। इस मामले में तीन नाबालिग लड़कियों ने गैंग रेप का केस दर्ज कराया था। पुलिस की जांच में एक बड़ा संगठित गिरोह सामने आया था। इसके बाद 14 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी।

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जांच में सामने आया कि इस मामले से जुड़े संगठित गिरोह का सरगना अनिरुद्ध ओझा है। गिरोह में शामिल प्रियांशु जायसवाल, राजन उर्फ वसीम अहमद, विमल विश्वकर्मा, मुस्कान उर्फ माला पासवान, श्रेय शुक्ला, नंदनी उर्फ परी, अजय सिंह, अनुराग त्रिपाठी, संजीत कुमार जायसवाल, आकाश गुप्ता और गौरव कुमार कशौधन सहित अन्य आरोपी शामिल हैं। आरोप है कि ये लोग सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़कियों को फंसाकर ब्लैकमेल करते थे और उन्हें देह व्यापार में धकेलते थे। एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि आरोपियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों का सत्यापन कराया जा रहा है। जल्द ही सभी आरोपियों की संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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