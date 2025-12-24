कफ सिरप केस के आरोपी मास्टरमाइंड शुभम के परिवार पर शिकंजा, 38 करोड़ की संपत्ति चिह्नित
यूपी कफ सिरप केस के आरोपी मास्टरमाइंड शुभम के परिवार पर शिकंजा है। शुभम के पिता भोला प्रसाद, उनकी पत्नी, बहू और बेटी के नाम से कुल 38 करोड़ की संपत्तियां चिह्नित हुई हैं।
यूपी में कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी मामले में आरोपी मास्टरमाइंड शुभम के परिवार पर शिकंजा कसा है। शुभम के पिता भोला प्रसाद, उनकी पत्नी, बहू और बेटी के नाम से कुल 38 करोड़ की संपत्तियां चिह्नित हुई हैं। सभी को 2 जनवरी को एफटीसी 14 एनडीपीएस कोर्ट में संपत्तियों का ब्योरा देने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने संपत्तियों को चिह्नित किया है। इसमें भेलूपुर में भोला प्रसाद के नाम से 23 करोड़ का मकान है, जबकि सिगरा में उसकी पत्नी शारदा के नाम एक 8 करोड़ रुपये का मकान है। इसी तरह बेटी प्रगति, बहू वैशाली पुरस्नानी के नाम से पिंडरा और अन्य जगहों पर सात करोड़ की जमीन तथा अन्य संपत्तियां हैं। जांच के क्रम में सामने आया है कि भोला प्रसाद ने जब से कफ सिरप का व्यवसाय शुरू किया है, तभी से ये संपत्तियां बनाई हैं। आशंका है कि सिरप की तस्करी के पैसे से ये संपत्तियां बनाई गई हैं। बीएनएस की 107 धारा के तहत भोला प्रसाद, उसकी बेटी, बहू, पत्नी को नोटिस जारी किया गया है। सभी को 2 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होकर संपत्तियों के बारे में स्पष्टीकरण देना है। यह जवाब देना है कि अचल संपत्तियों के लिए उनके आय का क्या स्रोत था। डीसीपी ने बताया कि जवाब न देने पर या फिर आय के स्रोत से कोर्ट को संतुष्ट न करने पर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
कफ सिरप की तस्करी में एक और आरोपी गिरफ्तार
कोडीन कफ सिरप की तस्करी में फरार चल रहे एक और आरोपी को मिर्जापुर अदलहाट पुलिस ने बुधवार बरईपुर गांव से धर दबोचा। पकड़ा गया आरोपी मध्य प्रदेश के सतना जिले का निवासी है। वर्तमान में वह वाराणसी में रह रहा है। बरईपुर में फर्जी फर्म बनवाकर सिरप की सप्लाई करता था। उसके फर्म के खाते में 8.25 करोड़ रुपए के टर्न ओवर हुआ हैं। पुलिस दो तस्करों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। औषधि निरीक्षक संतोष कुमार पटेल ने चार दिसंबर को अदलहाट थाने में तीन और जमालपुर में एक फर्म मालिक के विरुद्ध केस दर्ज कराया था। चारों फर्जी फर्म बनवाकर कोडीनयुक्त सिरप की सप्लाई करते थे। इसमें अदलहाट के परोरा गांव निवासी शिवम द्विवेदी का फर्म भी शामिल है। यह फर्म (प्रोपराइटर सनराइज ट्रेडर्स के नाम से जमालपुर के बरईपुर में पंजीकृत है।