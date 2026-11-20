यूपी में नकली दवा नेटवर्क पर शिकंजा कस रहा है। एफएसडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7.57 करोड़ रुपये मूल्य की नकली दवांए सीज की है। 24 एफआईआर दर्ज कराई गई। इन मामलों में 45 फर्मों और 90 व्यक्तियों को नामजद किया गया है।

यूपी में नकली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे खेल में दवा माफिया का अंतर्राज्यीय कनेक्शन सामने आ चुका है। एफएसडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7.57 करोड़ रुपये मूल्य की नकली दवांए सीज की है। नकली नामचीन दवा कंपनियों के लोकप्रिय ब्रांड की पैकिंग और लेबल की नकल कर नकली दवाएं बाजार में उतारने वाले नेटवर्क ने प्रदेश के भीतर ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों तक अपना कारोबार फैला रखा है। यूपी एफएसडीए की जांच में सामने आया है कि इस अवैध कारोबार में फर्जी बिलिंग, कई औषधि लाइसेंस और एक ही नाम से संचालित अलग-अलग फर्मों का इस्तेमाल किया जा रहा था।

विभागीय अभियान के तहत अब तक 7.57 करोड़ रुपये मूल्य की नकली एवं संदिग्ध औषधियां सीज की गई हैं, जबकि 24 एफआईआर दर्ज कराई गई। इन मामलों में 45 फर्मों और 90 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। अमरोहा-मुरादाबाद में सामने आया मामला इस नेटवर्क के काम करने के तरीके को उजागर करता है। यहां एक ही नाम और पार्टनरशिप के तहत आठ औषधि फर्मों के लाइसेंस लेकर वास्तविक काउंटर-टू-काउंटर बिक्री के बजाय फर्जी बिलिंग के माध्यम से दवाओं का भंडारण और अवैध कारोबार किया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

छह जनपदों में 24 एफआईआर, 45 फर्में और 90 व्यक्ति नामजद यूपीएफएसडीए की ओर से की गई कार्रवाई के अनुसार, नकली एवं काउंटरफिट औषधियों के अवैध निर्माण, भंडारण और खरीद-बिक्री के मामलों में अब तक कुल 24 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। इन मामलों में 45 फर्मों और 90 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। जनपदवार दर्ज एफआईआर में आगरा में 9, लखनऊ में 9, वाराणसी में 2, तथा सहारनपुर, गोंडा, मेरठ और रायबरेली में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन मामलों में अभियान के अंतर्गत अब तक 7.57 करोड़ रुपये मूल्य की औषधियां सीज की जा चुकी हैं। विभाग की कार्रवाई में प्रदेश के साथ-साथ दूसरे राज्यों में संचालित अवैध निर्माण इकाइयों का भी पता चला है।

चार राज्यों तक पहुंची जांच, अवैध निर्माण इकाइयों पर कार्रवाई जांच के दौरान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के देवबंद में एक अवैध निर्माण इकाई पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा उत्तराखंड के देहरादून में दो, मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक और हिमाचल प्रदेश के सोलन में दो अवैध निर्माण इकाइयों पर कार्रवाई की गई है। विभाग अब इन इकाइयों से जुड़े सप्लायरों, फर्मों और अन्य कड़ियों की जांच कर रहा है।