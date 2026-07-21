खाद बिक्री के 50 लाख रुपए डकारने वाले सचिवों पर कसा शिकंजा, होगी FIR
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में खाद बिक्री के 50 लाख रुपए डकारने वाले सचिवों पर शिकंजा कसने जा रहा है। इन सचिवों को अंतिम नोटिस जारी हो गई है। रुपए नहीं जमा करने पर इन पर एफआईआर दर्ज होगी।
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बड़ा खेल सामने आया है। यहां साधन सहकारी समितियों में खाद बिक्री से प्राप्त करीब 50 लाख रुपये की सरकारी धनराशि जमा नहीं करने वाले पूर्व सचिवों पर अब कानून का शिकंजा कसने जा रहा है। सहकारिता विभाग ने गोंडा जनपद के 30 सेवानिवृत्त सचिवों को अंतिम नोटिस जारी किया है। नोटिस करने के साथ ही सात दिन के भीतर बकाया राशि सरकारी खाते में जमा करने का निर्देश दिया है। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी रकम जमा नहीं होने पर संबंधित पूर्व सचिवों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सचिवों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही राजस्व वसूली और अन्य विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता रविशंकर चौधरी ने बीते 18 जुलाई को जारी नोटिस में स्पष्ट किया है कि वित्तीय अनियमितता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन पूर्व सचिवों ने खाद बिक्री से प्राप्त सरकारी धनराशि विभागीय खाते में जमा नहीं की है, उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तय है। विभागीय जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015 से 2023 के बीच सेवानिवृत्त हुए कई सचिव खाद बिक्री से प्राप्त सरकारी धनराशि जमा किए बिना ही सेवानिवृत्त हो गए थे। इससे सरकारी खजाने को लगभग 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
बकाया वसूली को प्राथमिकता देते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश
लंबे समय से यह मामला लंबित था, लेकिन हाल ही में डीएम प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में बकाया वसूली को प्राथमिकता देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीएम के निर्देश के बाद सहकारिता विभाग ने सभी लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर संबंधित पूर्व सचिवों को नोटिस भेज दिए हैं।
वसूली प्रमाण पत्र जारी कर राजस्व वसूली की कार्रवाई भी शुरू होगी
अधिकारियों के अनुसार, नोटिस मिलने के बाद कुछ लोगों ने बकाया धनराशि जमा भी कर दी है, जबकि 30 पूर्व सचिव अब भी विभाग के रडार पर हैं। विभाग का कहना है कि अगर निर्धारित सात दिन की अवधि में सरकारी रुपए वापस नहीं किया गया तो एफआईआर दर्ज कराने के साथ-साथ वसूली प्रमाण पत्र जारी कर राजस्व वसूली की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों में इस बार किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। विभाग बकाया वसूली को सख्त रुख अख्तियार किया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें