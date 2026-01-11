Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCrackdown on power tender scam Uttar Pradesh 19 people including 6 officers, booked owners 13 firms also implicated
यूपी में बिजली टेंडर घोटाले में शिकंजा: 6 अफसरों समेत 19 पर मुकदमा, 13 फर्मों के मालिक भी फंसे

यूपी में बिजली टेंडर घोटाले में शिकंजा: 6 अफसरों समेत 19 पर मुकदमा, 13 फर्मों के मालिक भी फंसे

संक्षेप:

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के फतेहाबाद सर्किल में हुए भ्रष्टाचार में फंसे छह अफसरों समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

Jan 11, 2026 09:20 pm ISTDinesh Rathour आगरा, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी में बिजली टेंडर घोटाले में शिकंजा कसा गया है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के फतेहाबाद सर्किल में हुए भ्रष्टाचार में फंसे छह अफसरों समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस घोटाले में तीन सालों में 29 करोड़ के टेंडर में हेराफेरी करके 11 फर्मों को नियम विरुद्ध टेंडर दिए गए। मुख्य अभियंता की कमेटी ने खुलासा किया। दो अधीक्षण अभियंता समेत चार कर्मचारी निलंबित किए जा चुके हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामले के मुताबिक डीवीवीएनएल के फतेहाबाद सर्किल में बिजनेस प्लान की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी से की गई थी। जांच में शिकायत सही पाई जाने पर उन्होंने टेंडर का कार्य देखने वाले शिविर सहायक नीरज पाठक को एक नवंबर-2025 को निलंबित कर दिया। लेखाकार की संदिग्धता पर 10 नवंबर 25 को लेखाकार सतीश कुमार भी निलंबित कर दिया। मुख्य अभियंता ने 12 नवंबर 2025 को 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के टेंडरों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई। अधीक्षण अभियंता राजकुमार, उप मुख्य लेखाधिकारी राहुल आकड़ और लेखाधिकारी अंजू ने जांच में टेंडर खंगाले।

31 दिसंबर 2025 को कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में आठ टेंडरों का प्रकाशन हुआ और सीधे फर्म के नाम अनुबंध कर दिया। जबकि चार टेंडर की निविदा निरस्त कर फर्मों को अनुबंधित किया गया। इसके अलावा 40 टेंडर प्रकाशित नहीं किए गए और फर्म को दे दिए। इस मामले में 29 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया। एमडी नितीश कुमार ने अधीक्षण अभियंता डीएन प्रसाद, अधीक्षण अभियंता आरके मिश्रा को निलंबित कर दिया था। सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता वीके सिंह और अरविंद कुमार पांडेय के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करा दी थी।

शिविर सहायक के पास थे ठेकेदारों के डिजिटल हस्ताक्षर

शिविर सहायक नीरज पाठक फतेहाबाद सर्किल में टेंडर का काम देखता था। सूत्रों की मानें तो इसके पास फर्म के ठेकेदारों के डिजिटल हस्ताक्षर थे। टेंडरों की दरें यही भरता था। जांच में 29 मामले ऐसे सामने आए हैं, जहां निविदा में दरें कुछ भरी गई हैं। एप्रूविंग कमेटी के सामने दरें कुछ प्रदर्शित की गई थीं। करीब 1.10 करोड़ रुपये के राजस्व की विभाग को हानि हुई है।

डीवीवीएनएल में पूर्व में भी भ्रष्टाचार के मामले

डीवीवीएनएल में भ्रष्टाचार के मामले में तीसरी बड़ी कार्रवाई है। आगरा में सातवें वेतन आयोग का बकाये के 2.12 करोड़ अपने और अपने दो साथियों के खाते में जमा करा लिए थे। खुलासा होने पर विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया था। बीते दिनों झांसी में लोहे की स्क्रब के ऑक्शन में लाखों रुपये का कॉपर वायर लादकर ले जा रहे थे। झांसी के चीफ इंजीनियर ने यह घोटाला पकड़ा था। अब यह तीसरा मामला है।

इन पर दर्ज हुआ मुकदमा

नीरज पाठक, शिविर सहायक।
विनोद कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता।
अरविंद कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता।
रविकांत मिश्रा, तत्कालिन अधीक्षण अभियंता।
डीएन प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता।
सतीश कुमार, तत्कालीन लेखाकार।
राजू, मां दुर्गा कंन्सट्रक्शन फर्म।
रामसेवक सिंह, सीडीआरएम पावर प्राइवेट लिमिटेड।
उपेंद्र कुमार दीक्षित, कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स एंड कंसट्रक्शन्स।
श्रीनिवास चौहान, शिवा इंटरप्राइजेज।
योगेश सिंह चौहान, ऋषि एंटरप्राइजेज।
रघुवीर सिंह, रघुवीर कांट्रेक्टर्स।
मुकेश चौहान, एंटरप्राइजेज फर्म।
राजेश सिंह, आरएस एंटरप्राइजेज।
रामसेवक सिंह, महाकाल एंटरप्राइजेज।
निखिल माथुर, मैसर्स न्यूटेक इलेक्ट्रिकल्स।
अखिलेश कुमार दुबे, अमोघ एसोसिएट्स।
राजकुमार शर्मा, मैसर्स समाधिया एंटरप्राइजेज।
राहुल कुमार, मैसर्स भोले इंटरप्राइजेज।
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Agra News Up Latest News Electricity Bill
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |