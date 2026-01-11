यूपी में बिजली टेंडर घोटाले में शिकंजा: 6 अफसरों समेत 19 पर मुकदमा, 13 फर्मों के मालिक भी फंसे

संक्षेप: दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के फतेहाबाद सर्किल में हुए भ्रष्टाचार में फंसे छह अफसरों समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

यूपी में बिजली टेंडर घोटाले में शिकंजा कसा गया है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के फतेहाबाद सर्किल में हुए भ्रष्टाचार में फंसे छह अफसरों समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस घोटाले में तीन सालों में 29 करोड़ के टेंडर में हेराफेरी करके 11 फर्मों को नियम विरुद्ध टेंडर दिए गए। मुख्य अभियंता की कमेटी ने खुलासा किया। दो अधीक्षण अभियंता समेत चार कर्मचारी निलंबित किए जा चुके हैं।

मामले के मुताबिक डीवीवीएनएल के फतेहाबाद सर्किल में बिजनेस प्लान की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी से की गई थी। जांच में शिकायत सही पाई जाने पर उन्होंने टेंडर का कार्य देखने वाले शिविर सहायक नीरज पाठक को एक नवंबर-2025 को निलंबित कर दिया। लेखाकार की संदिग्धता पर 10 नवंबर 25 को लेखाकार सतीश कुमार भी निलंबित कर दिया। मुख्य अभियंता ने 12 नवंबर 2025 को 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के टेंडरों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई। अधीक्षण अभियंता राजकुमार, उप मुख्य लेखाधिकारी राहुल आकड़ और लेखाधिकारी अंजू ने जांच में टेंडर खंगाले।

31 दिसंबर 2025 को कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में आठ टेंडरों का प्रकाशन हुआ और सीधे फर्म के नाम अनुबंध कर दिया। जबकि चार टेंडर की निविदा निरस्त कर फर्मों को अनुबंधित किया गया। इसके अलावा 40 टेंडर प्रकाशित नहीं किए गए और फर्म को दे दिए। इस मामले में 29 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया। एमडी नितीश कुमार ने अधीक्षण अभियंता डीएन प्रसाद, अधीक्षण अभियंता आरके मिश्रा को निलंबित कर दिया था। सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता वीके सिंह और अरविंद कुमार पांडेय के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करा दी थी।

शिविर सहायक के पास थे ठेकेदारों के डिजिटल हस्ताक्षर शिविर सहायक नीरज पाठक फतेहाबाद सर्किल में टेंडर का काम देखता था। सूत्रों की मानें तो इसके पास फर्म के ठेकेदारों के डिजिटल हस्ताक्षर थे। टेंडरों की दरें यही भरता था। जांच में 29 मामले ऐसे सामने आए हैं, जहां निविदा में दरें कुछ भरी गई हैं। एप्रूविंग कमेटी के सामने दरें कुछ प्रदर्शित की गई थीं। करीब 1.10 करोड़ रुपये के राजस्व की विभाग को हानि हुई है।

डीवीवीएनएल में पूर्व में भी भ्रष्टाचार के मामले डीवीवीएनएल में भ्रष्टाचार के मामले में तीसरी बड़ी कार्रवाई है। आगरा में सातवें वेतन आयोग का बकाये के 2.12 करोड़ अपने और अपने दो साथियों के खाते में जमा करा लिए थे। खुलासा होने पर विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया था। बीते दिनों झांसी में लोहे की स्क्रब के ऑक्शन में लाखों रुपये का कॉपर वायर लादकर ले जा रहे थे। झांसी के चीफ इंजीनियर ने यह घोटाला पकड़ा था। अब यह तीसरा मामला है।