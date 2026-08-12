यूपी में 200 से ज्यादा वकीलों पर शिकंजा, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद चार्जशीट
वकालत के साथ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त वकीलों के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शिकंजा कस गया है। पुलिस ने 200 से ज्यादा वकीलों के मामले में चार्जशीट दायर कर दी है।
पेशे से भटके और आपराधिक मामलों में लिप्त वकीलों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है।हाईकोर्ट की सख्ती के बाद थानों में दर्ज लंबित मामलों में धूल खा रही फाइलों को निपटाने में पुलिस जुट गई है। वकीलों के खिलाफ दर्ज मामलों में चार्जशीट लगाकर कोर्ट भेजने की प्रक्रिया पुलिस ने तेज कर दी है। पुलिस ने वकीलों की शिकायत दर्ज करने के लिए गठित विशेष प्रकोष्ठ के जरिए 15 दिन में 200 से ज्यादा मामलों में चार्जशीट लगाकर कोर्ट को भेज दिया है।
हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद पुलिस ने 25 जुलाई को वकीलों के खिलाफ शिकायत कराने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया था। साथ ही एक मोबाइल नंबर भी जारी किया कि कोई पीड़ित व्यक्ति उस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस सेल में सिर्फ वकीलों से जुड़े मामले ही देखे जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर शहर और गांव के थानों में वकीलों के खिलाफ दर्ज शिकायतों का ब्योरा इस सेल ने तेजी से जुटाया। महज 15 दिन में ही 200 से अधिक वकीलों के खिलाफ दर्ज मामलों में चार्जशीट लगाकर कोर्ट को भेज दिया गया है। वहीं, 100 से अधिक मामलों में अभी चार्जशीट लगनी बाकी है।
रोजाना वकीलों के खिलाफ आ रही शिकायतें
पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर इस विशेष प्रकोष्ठ का प्रभारी जेसीपी कानून व्यवस्था को बनाया गया है। पेशे से भटके और आपराधिक मामलों में लिप्त वकीलों के खिलाफ इस विशेष प्रकोष्ठ में लगातार शिकायतें आ रही हैं। इन शिकायतों में पीड़ितों से प्रार्थनापत्र लेकर संबंधित थानों से जांच भी कराई जा रही है। जांच के आधार पर वकीलों की संलिप्तता पाए जाने पर मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है।
संगठित गिरोह बनाकर काम करने वालों पर भी कसेगा शिकंजा
विशेष प्रकोष्ठ में कई ऐसे वकीलों की भी शिकायतें आ रही हैं, जो संगठित गिरोह बनाकर काम कर रहे हैं। प्रकोष्ठ ने ऐसे वकीलों और कई लीगल एसोसिएट्स की सूची तैयार कर ली है। 40 से अधिक ऐसे वकील और लीगल एसोसिएट्स को प्रकोष्ठ की ओर से चिह्नित किया जा चुका है। अब पुलिस उनका रिकार्ड कोर्ट को भेजने की तैयारी में है।
जेसीपी कानून व्यवस्था बबलू कुमार के अनुसार कोर्ट के आदेश पर वकीलों के मामलों को प्रकोष्ठ में देखा जा रहा है। वकीलों से संबंधित दर्ज मुकदमों में अभी तक 200 से ज्यादा मामलों में चार्जशीट न्यायालय को भेज दी गई है। कई अन्य दर्ज मामलों में भी नियमानुसार चार्जशीट लगाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रकोष्ठ में वकीलों के खिलाफ नई शिकायतें भी आ रही हैं। उनकी भी जांच कराकर मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।