लव अफेयर में हत्या; महामंडलेश्वर पर शिकंजा, 25 हजार का इनाम, एनबीडब्ल्यू भी जारी

अलीगढ़ में टीवीएस शोरूम के मालिक की हत्या में महामंडलेश्वर पूजा शकुन पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। महामंडलेश्वर पर 25 हजार का इनाम घोषित करने के साथ ही एनबीडब्ल्यू भी जारी हुआ है। इस बीच महामंडलेश्वर ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी दायर की है।

Yogesh Yadav अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाताSat, 4 Oct 2025 08:59 PM
अलीगढ़ में टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक की हत्या के मामले में फरार महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। 25 हजार का इनाम घोषित करने के साथ ही गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी हो गया है। पुलिस की चार टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस पूजा के करीब पहुंच गई है। जल्द उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी बीच पूजा ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली है, जिस पर सात अक्टूबर को सुनवाई होगी।

यह घटना 26 सितंबर की रात को हुई थी। हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी 25 वर्षीय अभिषेक गुप्ता अपने पिता व चचेरे भाई के साथ खैर स्थित टीवीएस शोरूम को बंद करके लौट रहे थे। खेरेश्वर चौराहे पर बस में चढ़ने के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने दोनों शूटरों के अलावा पूजा शकुन पांडेय के पति अशोक पांडेय को जेल भेज दिया है।

ये भी पढ़ें:अभिषेक के भाई की शादी में नाची महामंडलेश्वर पूजा पांडे, मैचिंग पिंक ड्रेस खरीदी

पुलिस के अनुसार पूजा व अशोक ने तीन लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी थी। पूजा के अभिषेक से संबंध थे। वह अभिषेक को दूर नहीं होने देना चाहती थी। जब उसने शोरूम खोलातो उसमें भी पार्टनरशिप की बात कहती थी। एसएसपी ने पूजा पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। शनिवार को उसके गैर-जमानती वारंट जारी कराए गए। अगर पूजा पकड़ में नहीं आती तो पुलिस कुर्की की प्रक्रिया शुरू करेगी। साथ ही उसे भगौड़ा भी घोषित कराया जाएगा। एएसपी व सीओ प्रथम मयंक पाठक ने बताया कि पूजा की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

राजस्थान व मध्यप्रदेश तक दी दबिश

पूजा की तलाश में जुटीं टीमों ने राजस्थान के अलावा मध्यप्रदेश, पूर्वांचल में संभावित स्थानों में दबिश दी। लेकिन, उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस उसके रिश्तेदारों व करीबियों की सीडीआर भी खंगाल रही है।

अशोक पांडेय ने डाली जमानत, हुई रद्द

पूजा ने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत अर्जी डाली है। इस पर सुनवाई के लिए सात अक्टूबर की तिथि नियत की गई है। उधर, उसके पति अशोक पांडेय के अधिवक्ता ने भी निचली अदालत में जमानत अर्जी डाली थी, जो रद्द हो गई। अब सत्र न्यायालय में अर्जी डाली जाएगी।

