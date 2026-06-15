आय से अधिक संपत्ति में गिरफ्तार पूर्व विधायक के परिवार पर शिकंजा, पत्नी-भाभी से होगी पूछताछ
विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एनआरएचएम घोटाले में दर्ज तीन केस की जांच तेज की गई है। इन मामलों में वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2021-22 के बीच श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में हुए घोटाले की जांच चल रही है।
UP News : सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) बहुचर्चित एनआरएचएम घोटाले में आरोपित पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव के पिता, पत्नी, भाभी समेत अन्य करीबियों से जल्द पूछताछ करेगा। विजिलेंस ने घोटाले में इनकी संलिप्तता के साक्ष्य जुटाए हैं, जिनके आधार पर आरोपितों को नोटिस देकर तलब किया जाएगा। पूरे मामले में श्रावस्ती, बलरामपुर व गोंडा के तत्कालीन कई सीएमओ तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारियों के भी बयान दर्ज होंगे। उनकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी।
विजिलेंस की जांच में सामने आया है कि पूर्व विधायक के पिता राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव की फर्म आरपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अलावा पत्नी पूजा श्रीवास्तव के नाम रजिस्टर्ड फर्म श्रष्टि इंटरप्राइजेज और भाभी सविता श्रीवास्तव की कंपनी बीएल इंटरप्राइजेज को दिए गए कार्यों में भारी अनियमितता बरती गई थी। अनुरक्षण के काम किए बिना भी उनका भुगतान कराया गया था। ओवररेटिंग व बिना टेंडर के सप्लाई के मामलों में तत्कालीन सीएमओ समेत अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भी जांच के कदम बढ़ रहे हैं। विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव को 10 जून को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी के विरुद्ध दर्ज एनआरएचएम घोटाले में दर्ज तीन केस की जांच तेज की गई है। इन मामलों में वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2021-22 के बीच श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में हुए घोटाले की जांच चल रही है।
बलरामपुर में हुई जांच में सामने आया था कि पूर्व विधायक के पिता की फर्म आरपी कंस्ट्रक्शन को 2014 से 2019 के बीच अनुरक्षण कार्यों का भुगतान बिना किसी को कराये ही किया गया था। इस मामले में पूर्व विधायक का भाई और बलरामपुर में तैनात रहा सीएमओ कार्यालय का वरिष्ठ सहायक अजय श्रीवास्तव भी आरोपी है। मामले में तत्कालीन सीएमओ डा.घनश्याम सिंह, डा.सत्यदेव, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा.प्रवीन कुमार समेत अन्य के विरुद्ध भी जांच चल रही है।
क्या हुआ है?
यूपी विजिलेंस ने 10 जून को बहुचर्चित एनआरएचएम घोटाले के आरोपी कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले में लखनऊ स्थित वेब मॉल के पास से गिरफ्तार कर लिया था। सपा सरकार में 2012 से 2017 तक बहराइच की पयागपुर सीट से विधायक रहे मुकेश श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आय से 67 लाख रुपए अधिक जुटाए थे। विजिलेंस की खुली जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें