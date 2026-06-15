आय से अधिक संपत्ति में गिरफ्तार पूर्व विधायक के परिवार पर शिकंजा, पत्नी-भाभी से होगी पूछताछ

विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एनआरएचएम घोटाले में दर्ज तीन केस की जांच तेज की गई है। इन मामलों में वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2021-22 के बीच श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में हुए घोटाले की जांच चल रही है।

UP News : सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) बहुचर्चित एनआरएचएम घोटाले में आरोपित पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव के पिता, पत्नी, भाभी समेत अन्य करीबियों से जल्द पूछताछ करेगा। विजिलेंस ने घोटाले में इनकी संलिप्तता के साक्ष्य जुटाए हैं, जिनके आधार पर आरोपितों को नोटिस देकर तलब किया जाएगा। पूरे मामले में श्रावस्ती, बलरामपुर व गोंडा के तत्कालीन कई सीएमओ तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारियों के भी बयान दर्ज होंगे। उनकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी।

विजिलेंस की जांच में सामने आया है कि पूर्व विधायक के पिता राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव की फर्म आरपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अलावा पत्नी पूजा श्रीवास्तव के नाम रजिस्टर्ड फर्म श्रष्टि इंटरप्राइजेज और भाभी सविता श्रीवास्तव की कंपनी बीएल इंटरप्राइजेज को दिए गए कार्यों में भारी अनियमितता बरती गई थी। अनुरक्षण के काम किए बिना भी उनका भुगतान कराया गया था। ओवररेटिंग व बिना टेंडर के सप्लाई के मामलों में तत्कालीन सीएमओ समेत अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भी जांच के कदम बढ़ रहे हैं। विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव को 10 जून को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी के विरुद्ध दर्ज एनआरएचएम घोटाले में दर्ज तीन केस की जांच तेज की गई है। इन मामलों में वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2021-22 के बीच श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में हुए घोटाले की जांच चल रही है।

बलरामपुर में हुई जांच में सामने आया था कि पूर्व विधायक के पिता की फर्म आरपी कंस्ट्रक्शन को 2014 से 2019 के बीच अनुरक्षण कार्यों का भुगतान बिना किसी को कराये ही किया गया था। इस मामले में पूर्व विधायक का भाई और बलरामपुर में तैनात रहा सीएमओ कार्यालय का वरिष्ठ सहायक अजय श्रीवास्तव भी आरोपी है। मामले में तत्कालीन सीएमओ डा.घनश्याम सिंह, डा.सत्यदेव, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा.प्रवीन कुमार समेत अन्य के विरुद्ध भी जांच चल रही है।