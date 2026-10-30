यूपी में फर्जी शिक्षकों पर शिकंजा, नियुक्ति और दस्तावेजों की जांच शुरू, STF को जाएगी रिपोर्ट
यूपी में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी पाए शिक्षकों के खिलाफ शिकंजा कस गया है। यूपी के तीन लाख शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई हे। जांच के बाद रिपोर्ट एसटीएफ को भेजी जाएगी। इसके बाद गिरफ्तारी शुरू होगी।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी में फर्जी शिक्षकों की अब खैर नहीं। परिषदीय व एडेड स्कूलों के साढ़े तीन लाख शिक्षकों की अर्हता की जांच शुरू कर दी गई है। सभी शिक्षकों के नियुक्ति पत्र व समस्त शैक्षिक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। फर्जी व अनियमित ढंग से भर्ती शिक्षकों की रिपोर्ट एसटीएफ को सौंपी जाएगी। शिक्षकों को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उनका कोई सगा-संबंधी शिक्षा विभाग में अधिकारी है या नहीं। हाईकोर्ट के आदेश पर यह जांच कराई जा रही है।
बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से सभी जिलों के मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों (एडी) व बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को निर्देश दिए गए हैं कि वह शिक्षकों की अर्हता की जांच करें। जिसके लिए वह उनके नियुक्ति पत्र के साथ ही शैक्षिक दस्तावेजों में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड, टीईटी, सीटीईटी व शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक अन्य सभी योग्यताओं से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी। हफ्ते भर में नियुक्ति पत्र और समस्त शैक्षिक दस्तावेजों को बीएसए कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
निकट संबंधियों से भी मांगा जाएगा शिक्षकों का ब्योरा
सभी शिक्षकों से शपथ पत्र भी लिया जाएगा, जिसमें वह अपने उन निकट संबंधियों का ब्योरा देंगे जो शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा अधिकारी व उससे उच्च पदों पर कार्यरत हैं या फिर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अगर उनका कोई निकट संबंधी अधिकारी विभाग में कार्यरत नहीं है तो भी वह शपथ पत्र के माध्यम से बताएंगे कि उनका कोई सगा-संबंधी विभाग में कार्यरत नहीं है। सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जांच होगी।
बीएसए अपने जिलों की सौंपेंगे रिपोर्ट
सभी प्रधानाध्यापक अपने-अपने स्कूलों के शिक्षकों के बारे में यह दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने-अपने जिले की जांच रिपोर्ट एसटीएफ को सौंपेंगे और वह उन्हें पकड़ेगी। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित परिषदीय व एडेड प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के साढ़े तीन लाख शिक्षक शामिल हैं। हाईकोर्ट की ओर से कुसुमलता बनाम राज्य सरकार व अन्य की रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच के निर्देश दिए हैं।
एसटीएफ के 18 रेंज कार्यालय व सात कमिश्नरेट को रिपोर्ट
सभी जिलों के बीएसए को निर्देश दिए गए हैं कि यूपी में एसटीएफ के 18 रेंज कार्यालय हैं और सात कमिश्नरेट भी हैं। ऐसे में सभी बीएसए अपनी-अपनी जांच रिपोर्ट इन्हें भेजेंगे। फर्जी व अनियमित ढंग से नौकरी पाने वाले शिक्षकों को चिह्नित कर उनकी धर-पकड़ की जाएगी।
पहले भी पकड़े जा चुके हैं फर्जी ढंग से नियुक्त शिक्षक
यूपी में परिषदीय व एडेड स्कूलों में पहले भी बड़ी संख्या में फर्जी ढंग से नियुक्त शिक्षक पकड़े जा चुके हैं। सैकड़ों शिक्षकों को नौकरी से बाहर किया गया और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आगरा के डा. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय व अन्य संस्थानों से बीएड की फर्जी डिग्री बनवाकर कई अभ्यर्थी फर्जी ढंग से शिक्षक बन गए। फिर उन्हें पकड़कर बाहर किया गया।
कोई ससुर-दामाद शिक्षाधिकारी नहीं का देंगे शपथ पत्र
सभी शिक्षकों से शपथ पत्र लिया जा रहा है कि उनका कोई निकट संबंधी बीएसए व उससे उच्च पद पर कार्यरत तो नहीं है। जिसमें पति, पत्नी, पिता, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, दामाद, सास, साला, बहनोई, साली, ननद, ससुर, चचेरे, ममेरे, फुफुरे व मौसेरे भाई या बहन शामिल हैं। अगर कोई अधिकारी नहीं है तब भी वह शपथ पत्र देंगे कि कोई उनका सगा-संबंधी अधिकारी शिक्षा विभाग में नहीं है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।