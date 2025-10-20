Hindustan Hindi News
सीएम योगी को धमकी देने वाले अली अकबर पर कसा शिकंजा, जारी हुआ लुक आउट नोटिस

सीएम योगी को धमकी देने वाले अली अकबर पर कसा शिकंजा, जारी हुआ लुक आउट नोटिस

संक्षेप: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले अली अकबर पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लुक आउट नोटिस जारी हो गया है। सऊदी अरब कमाने गए अली अकबर ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को धमकी दी है। वीडियो वायरल होने के बाद गोरखपुर की गुलरिहा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

Mon, 20 Oct 2025 07:31 PMYogesh Yadav गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया के जरिए धमकी और अभद्र टिप्पणी मामले में आरोपित अली अकबर के खिलाफ गुलरिहा पुलिस लुकआउट नोटिस जारी कराएगी। अली अकबर गुलरिहा क्षेत्र के जंगल डुमरी नंबर दो, काशीपुर टोला का निवासी है और सऊदी अरब में मजदूरी करता है।

पुलिस के अनुसार, अली अकबर ने सऊदी अरब से ही मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जो शुक्रवार की रात से ही तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मामले में हिंदूवादी संगठन के पूर्व पदाधिकारी घनश्याम चौहान निवासी जंगल सखनी ने गुलरिहा थाने में तहरीर देकर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

इस संबंध में थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि वीडियो की जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट और तकनीकी टीम की मदद ली जा रही है। उधर, पुलिस अफसरों का कहना है कि जांच में आरोप की पुष्टि होती है तो अली अकबर के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कराया जाएगा ताकि देश में कदम रखते ही उसे गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस ने आरोपित के परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है।

21 बदमाशों पर जारी हुआ है लुक आउट, नौ पकड़े गए

गोरखपुर पुलिस ने आउटलुक नोटिस से अब तक सात आरोपितों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इसमें से सात को पुलिस टीम ने गिफ्तार किया है तो दो ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। अभी भी जिले के 12 बदमाश विदेश में छिपे हैं जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। देश के भगौड़े पांच आरोपितों को एयरपोर्ट पर उतरते ही पकड़ लिया गया तो वहीं दो ने खुद को सरेंडर कर दिया है। उनके खिलाफ लुकआउट जारी हुआ है उसमें पासपोर्ट की जालसाजी, दुष्कर्म, डीपी एक्ट से जुड़े केस में आरोपित हैं।

इनमें सर्वाधिक 12 आरोपितों की संख्या जिले के दक्षिणी इलाके की है। यहां के कई थानों में फर्जी पासपोर्ट बनवाने के आरोप में पासपोर्ट एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। बड़हलगंज, गोला, गगहा, बेलीपार, खजनी आदि थानों में केस दर्ज हैं। जिले के उत्तरी इलाके से दो आरोपित पर लुकआउट नोटिस है तो वहीं शहर क्षेत्र के थानों से क्राइम पर विदेश भागे पांच आरोपितों पर लुक आउट पुलिस ने जारी कराया है।

मुकदमे के बाद अब माफी मांग रहा है अली अकबर

गोरखपुर। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला अली अकबर अब माफी मांग रहा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सोमवार को उसने नया वीडियो जारी किया। 44 सेकंड के वीडियो में वह कह रहा है कि जज़्बात में आकर गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए।

पुलिस से उलझे अली अकबर के भाइयों का चालान

उधर, हिरासत में लिए गए आरोपित के दो भाइयों का सोमवार की सुबह शांतिभंग की आशंका में पुलिस ने चालान किया। पूछताछ के लिए रविवार की शाम को अली अकबर के भाई अब्दुल मजीद और सलामत खान को पुलिस ने थाने बुलाया था। जहां दोनों ने पुलिसकर्मियों से विवाद कर लिया। इसके बाद उनका शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया गया। पुलिस ने आरोपित के पिता सरताज खान से भी पूछताछ की। 75 वर्षीय सरताज खान ने कहा बेटे ने जो किया उससे पूरा परिवार शर्मिंदा है।

क्या है लुक आउट नोटिस

लुकआउट नोटिस वह होता है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद विदेश जाने से रोकने और जांच करने का अधिकार होता है। हवाई अड्डा, बंदरगाह और अन्य संभावित जगहों से जहां से विदेश जाया जाता है, वहां के सक्षम अधिकारीयों को ऐसे अपराधी या वांछित किस्म के व्यक्तियों को रोकने और जांच परख कर संबंधित जिले को सूचना देने और गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया जाता है…।