जमीन-मकान लेने वाले 3 हजार लोगों पर शिकंजा, सौदों की फाइलें फिर खुली; कड़ी कार्रवाई की तैयारी
जमीन-मकान लेने वाले 3 हजार लोगों पर शिकंजा कसेगा। सालों पुराने सौदों की फाइलें खुल गई हैं। इन लोगों से संपत्ति खरीद में खर्च रकम, आय का पूरा हिसाब बताने को कहा गया है।
यूपी में सालों पहले जमीन-मकान खरीदने वालों पर आयकर का शिकंजा कस सकता है। विभाग ने 10 से 12 साल पुराने संपत्ति सौदों की फाइलें फिर खोली हैं। यूपी और उत्तराखंड के करीब तीन हजार लोग जांच के दायरे में आ गए हैं। इन लोगों से संपत्ति खरीद में खर्च रकम, आय का पूरा हिसाब बताने को कहा गया है। धारा 131(1ए) के तहत बकायदा नोटिस जारी किया रहा है। तय समय में उचित जवाब न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की भी तैयारी है। आयकर सूत्रों के अनुसार आशंका है कि संपत्ति खरीद के दौरान व्यापक स्तर पर वास्तविक निवेश छिपाया गया। आमदनी आने का जरिया भी गलत रहा। कम कीमत दिखाकर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की गई। विभागीय सूत्रों के मुताबिक ऐसे मामलों में लगभग 200 से 250 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की आशंका है।
गड़बड़ जवाब पर होगी कार्रवाई
सूत्रों के मुताबिक जांच में पुराने रजिस्ट्री रिकॉर्ड, बैंक लेन-देन, आयकर रिटर्न और अन्य वित्तीय दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। जिन लोगों ने तय समय पर नोटिस का जवाब नहीं दिया या दस्तावेजों से संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला तो उनके खिलाफ आयकर अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामले आयकर की जांच विंग को सौंपे जाएंगे।
कानपुर, आगरा, नोएडा, मुरादाबाद और देहरादून में हेराफेरी :
आयकर सूत्रों के मुताबिक लाखों-करोड़ों की जमीन-मकान खरीदने की आड़ में हेराफेरी करने वालों की संख्या यूपी से लेकर उत्तराखंड के कई शहरों में मिलने की बात कही जा रही है। अकेले कानपुर, आगरा, नोएडा में डेढ़ से दो दर्जन मामले हैं। बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, शामली और देहरादून में भी हेराफेरी के साक्ष्य मिले हैं।
इनके लिए मुसीबत बन गया सौदा :
12 वर्ष पहले कानपुर के माल रोड निवासी शख्स ने शहर में लाखों का मकान खरीदा। अब विभाग को शक है कि खरीद में खर्च रकम का जरिया पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया। विभाग ने नोटिस देकर धनराशि के स्रोत के बारे में बताने को कहा है। वहीं, एक कारोबारी ने 10 साल पूर्व जमीन खरीदी, विभाग ने भुगतान संबंधी गड़बड़ियों की आशंका पर स्पष्टीकरण मांगा है।
आयकर विशेषज्ञ शिवा गुप्ता ने बताया कि आयकर विभाग 10 से 12 साल पहले जमीन-मकान खरीदने वालों से आमदनी का हिसाब मांग रहा है। शक है कि खरीद में खर्च रकम का जरिया छिपाया या गलत जानकारी दी। ऐसे लोगों को नोटिस भेजा गया है। तय समय पर सही जवाब न देने वालों पर विभाग कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें