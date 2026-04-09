बागपत में गाय को अनोखी विदाई; ढोल-नगाड़ों के साथ निकली अंतिम यात्रा, तेरहवीं की भी तैयारी

अमित ने बताया कि गौरी का दूध पीकर उनके परिवार की तीन पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। परिवार ने भी गौरी के अंतिम समय तक उसकी खूब सेवा की। जब गौरी ने अलविदा कह दिया तो परिवार की आंखों से आंसुओं की धार फूट गई। उन्होंने गौरी की अर्थी को विशेष रूप से सजाया। अर्थी के साथ पूरे गांव में अंतिम यात्रा निकाली गई।

बागपत जिले के गांव मुकुंदपुर में एक अनोखा और भावुक दृश्य देखने को मिला। 24 वर्ष तक परिवार का हिस्सा रही गाय (गौरी) की अंतिम यात्रा पूरे सम्मान के साथ निकाली गई। ढोल-नगाडों की गूंज, पुष्प वर्षा और नम आंखों के बीच गौरी को अंतिम विदाई दी गई। परिवार के मुखिया देवेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने गाय पाल रखी थी। परिजनों ने प्यार से उसका नाम गौरी रखा हुआ था। उनके परिवार के लिए सिर्फ एक पशु नहीं, बल्कि मां के समान थी। गौरी की अंतिम यात्रा को खास तौर पर सजाया गया था। फूलों और गुब्बारों से सजी अर्थी के साथ पूरे गांव में शोभायात्रा निकाली गई और ग्रामीणों ने रास्ते भर पुष्प वर्षा कर उसे श्रद्धांजलि दी।

बीते मंगलवार को उसका निधन हो गया। गौरी ने अपने जीवनकाल में लगभग डेढ़ दर्जन बच्चों को जन्म दिया। वे सभी आज आसपास के गांवों और रिश्तेदारियों में हैं। देवेंद्र शर्मा के बेटे अमित ने बताया कि गौरी का दूध पीकर उनके परिवार की तीन पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। परिवार ने भी गौरी के अंतिम समय तक उसकी खूब सेवा की। जब गौरी ने अलविदा कह दिया तो परिवार की आंखों से आंसुओं की धार फूट गई। उन्होंने गौरी की अर्थी को विशेष रूप से सजाया। फूलों और गुब्बारों से सजी अर्थी के साथ पूरे गांव में अंतिम यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर उसे अंतिम विदाई दी। परिवार ने बताया कि गौरी की ‘तेरहवीं’ भी विधि-विधान से की जाएगी। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है।

वहीं वहीं कन्नौज में कुछ दिन पहले नगर के सौरिख रोड स्थित सेंट पॉल स्कूल के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक गौवंश घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना गौ सेवकों को दी। सूचना मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू शक्ति सेना गौ रक्षा प्रकल्प के राष्ट्रीय संयोजक व गौ सेवक रंजीत पांडेय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गौवंश गंभीर घायलावस्था में था। बिना समय गंवाए टीम ने तत्परता दिखाते हुए प्राथमिक उपचार शुरू किया।