Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बागपत में गाय को अनोखी विदाई; ढोल-नगाड़ों के साथ निकली अंतिम यात्रा, तेरहवीं की भी तैयारी

Apr 09, 2026 04:42 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, बागपत
share

अमित ने बताया कि गौरी का दूध पीकर उनके परिवार की तीन पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। परिवार ने भी गौरी के अंतिम समय तक उसकी खूब सेवा की। जब गौरी ने अलविदा कह दिया तो परिवार की आंखों से आंसुओं की धार फूट गई। उन्होंने गौरी की अर्थी को विशेष रूप से सजाया। अर्थी के साथ पूरे गांव में अंतिम यात्रा निकाली गई।

बागपत में गाय को अनोखी विदाई; ढोल-नगाड़ों के साथ निकली अंतिम यात्रा, तेरहवीं की भी तैयारी

बागपत जिले के गांव मुकुंदपुर में एक अनोखा और भावुक दृश्य देखने को मिला। 24 वर्ष तक परिवार का हिस्सा रही गाय (गौरी) की अंतिम यात्रा पूरे सम्मान के साथ निकाली गई। ढोल-नगाडों की गूंज, पुष्प वर्षा और नम आंखों के बीच गौरी को अंतिम विदाई दी गई। परिवार के मुखिया देवेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने गाय पाल रखी थी। परिजनों ने प्यार से उसका नाम गौरी रखा हुआ था। उनके परिवार के लिए सिर्फ एक पशु नहीं, बल्कि मां के समान थी। गौरी की अंतिम यात्रा को खास तौर पर सजाया गया था। फूलों और गुब्बारों से सजी अर्थी के साथ पूरे गांव में शोभायात्रा निकाली गई और ग्रामीणों ने रास्ते भर पुष्प वर्षा कर उसे श्रद्धांजलि दी।

बीते मंगलवार को उसका निधन हो गया। गौरी ने अपने जीवनकाल में लगभग डेढ़ दर्जन बच्चों को जन्म दिया। वे सभी आज आसपास के गांवों और रिश्तेदारियों में हैं। देवेंद्र शर्मा के बेटे अमित ने बताया कि गौरी का दूध पीकर उनके परिवार की तीन पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। परिवार ने भी गौरी के अंतिम समय तक उसकी खूब सेवा की। जब गौरी ने अलविदा कह दिया तो परिवार की आंखों से आंसुओं की धार फूट गई। उन्होंने गौरी की अर्थी को विशेष रूप से सजाया। फूलों और गुब्बारों से सजी अर्थी के साथ पूरे गांव में अंतिम यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर उसे अंतिम विदाई दी। परिवार ने बताया कि गौरी की ‘तेरहवीं’ भी विधि-विधान से की जाएगी। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें:गायों की रक्षा के लिए फरसा लेकर निकल पड़ते थे बाबा, कई बार तस्करों से हुआ टकराव
ये भी पढ़ें:मथुरा में फरसा वाले बाबा की कुचलकर मौत, गौ-सेवक की मौत से भड़का गुस्सा

वहीं वहीं कन्नौज में कुछ दिन पहले नगर के सौरिख रोड स्थित सेंट पॉल स्कूल के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक गौवंश घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना गौ सेवकों को दी। सूचना मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू शक्ति सेना गौ रक्षा प्रकल्प के राष्ट्रीय संयोजक व गौ सेवक रंजीत पांडेय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गौवंश गंभीर घायलावस्था में था। बिना समय गंवाए टीम ने तत्परता दिखाते हुए प्राथमिक उपचार शुरू किया।

रंजीत पांडेय ने आयुर्वेदिक विधि अपनाते हुए घाव पर हल्दी लगाई, जिससे संक्रमण रोकने और दर्द कम करने का प्रयास किया गया। इस दौरान गौ सेवकों ने पूरी संवेदनशीलता और समर्पण के साथ सेवा कार्य किया। स्थानीय लोगों ने भी सहयोग करते हुए इस पहल की सराहना की। सेवा कार्य में कृष्णा पांडेय, कृष्ण अवतार गुप्ता, अनूप दुबे, जितेंद्र शर्मा सहित अन्य सहयोगी मौजूद रहे।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।