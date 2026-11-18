अयोध्या स्थित राम मंदिर में दैनिक सेवा, पूजन और भोग-प्रसाद के लिए अब परिसर में ही देशी गाय का शुद्ध दूध, दही और घी उपलब्ध होगा। इसके लिए श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में गोसदन स्थापित करने का निर्णय लिया है।

अयोध्या, वरिष्ठ संवाददाता। अयोध्या रामलला की दैनिक सेवा, पूजन और भोग-प्रसाद में अब शुद्ध देशी गाय के दूध, दही और घी का इस्तेमाल होगा। इसके लिए श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में गोसदन स्थापित करने का निर्णय लिया है। ‘श्रीराम निवास’ के समीप गोसदन के लिए स्थान चिह्नित कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। यहां गोवंश की देखभाल के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

गोसदन की शुरुआत आठ से दस भारतीय नस्ल की गायों से होगी। यहां केवल भारतीय नस्ल की गायों का पालन और संवर्धन किया जाएगा। भविष्य में आवश्यकता के अनुसार गोसदन का विस्तार भी किया जा सकेगा। इस पहल का उद्देश्य भारतीय गोवंश का संरक्षण और संवर्धन करने के साथ रामलला की सेवा में शुद्ध देशी गो-उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंदिर की धार्मिक परंपराओं के अनुरूप परिसर में गोमाता की मांगलिक उपस्थिति भी रहेगी।

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ गोपूजन गोसदन की स्थापना के उपलक्ष्य में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे मंदिर परिसर स्थित यज्ञशाला में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया। धार्मिक व्यवस्था प्रमुख आचार्य इन्द्रदेव मिश्र के मार्गदर्शन में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से प्रतीकात्मक गोपूजन संपन्न कराया गया। यहां निर्मोही अखाड़ा के न्यासी स्वामी दिनेंद्र दास, न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्र, सचिव जगदीश आफले, अर्चक प्रमुख केशव शर्मा और धार्मिक व्यवस्था प्रमुख आचार्य इन्द्रदेव मिश्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

रामलला के दर्शन का बढ़ा समय उधर, कार्तिक मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने श्रीरामलला के दर्शन का समय एक घंटा बढ़ा दिया है। अब श्रद्धालु रात 10 बजे के बजाय 11 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। नई व्यवस्था 18 से 22 नवंबर तक लागू रहेगी।न्यास के निर्णय के मुताबिक, रात 8:45 बजे भोग और सायं आरती के लिए दर्शन रोक दिए जाएंगे। आरती के बाद रात 9:30 बजे से फिर प्रवेश शुरू होगा, जो रात 11 बजे तक जारी रहेगा। न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने इस बदलाव की जानकारी प्रमुख पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) को दे दी है, ताकि व्यवस्था सुचारू रखी जा सके।