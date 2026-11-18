रामलला के भोग में लगेगा देशी गाय का दूध-दही और घी, मंदिर परिसर में बनेगा गोसदन
अयोध्या स्थित राम मंदिर में दैनिक सेवा, पूजन और भोग-प्रसाद के लिए अब परिसर में ही देशी गाय का शुद्ध दूध, दही और घी उपलब्ध होगा। इसके लिए श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में गोसदन स्थापित करने का निर्णय लिया है।
अयोध्या, वरिष्ठ संवाददाता। अयोध्या रामलला की दैनिक सेवा, पूजन और भोग-प्रसाद में अब शुद्ध देशी गाय के दूध, दही और घी का इस्तेमाल होगा। इसके लिए श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में गोसदन स्थापित करने का निर्णय लिया है। ‘श्रीराम निवास’ के समीप गोसदन के लिए स्थान चिह्नित कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। यहां गोवंश की देखभाल के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
गोसदन की शुरुआत आठ से दस भारतीय नस्ल की गायों से होगी। यहां केवल भारतीय नस्ल की गायों का पालन और संवर्धन किया जाएगा। भविष्य में आवश्यकता के अनुसार गोसदन का विस्तार भी किया जा सकेगा। इस पहल का उद्देश्य भारतीय गोवंश का संरक्षण और संवर्धन करने के साथ रामलला की सेवा में शुद्ध देशी गो-उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंदिर की धार्मिक परंपराओं के अनुरूप परिसर में गोमाता की मांगलिक उपस्थिति भी रहेगी।
वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ गोपूजन
गोसदन की स्थापना के उपलक्ष्य में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे मंदिर परिसर स्थित यज्ञशाला में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया। धार्मिक व्यवस्था प्रमुख आचार्य इन्द्रदेव मिश्र के मार्गदर्शन में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से प्रतीकात्मक गोपूजन संपन्न कराया गया। यहां निर्मोही अखाड़ा के न्यासी स्वामी दिनेंद्र दास, न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्र, सचिव जगदीश आफले, अर्चक प्रमुख केशव शर्मा और धार्मिक व्यवस्था प्रमुख आचार्य इन्द्रदेव मिश्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
रामलला के दर्शन का बढ़ा समय
उधर, कार्तिक मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने श्रीरामलला के दर्शन का समय एक घंटा बढ़ा दिया है। अब श्रद्धालु रात 10 बजे के बजाय 11 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। नई व्यवस्था 18 से 22 नवंबर तक लागू रहेगी।न्यास के निर्णय के मुताबिक, रात 8:45 बजे भोग और सायं आरती के लिए दर्शन रोक दिए जाएंगे। आरती के बाद रात 9:30 बजे से फिर प्रवेश शुरू होगा, जो रात 11 बजे तक जारी रहेगा। न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने इस बदलाव की जानकारी प्रमुख पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) को दे दी है, ताकि व्यवस्था सुचारू रखी जा सके।
4 दिनों तक राम मंदिर परिसर में बनी रहेगी आवाजाही
माना जा रहा है कि 14 कोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। इनमें बड़ी संख्या में भक्त श्रीरामलला के दर्शन भी करेंगे। इसी को देखते हुए न्यास ने दर्शन का समय बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन मिल सके। 14 कोसी परिक्रमा 17 और 18 नवंबर की मध्यरात्रि के बाद बुधवार तड़के 1:20 बजे शुरू होगी। इसका समापन 20 नवंबर को शुक्रवार तड़के 2:55 बजे होगा। ऐसे में परिक्रमा के दौरान चार दिन तक राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें