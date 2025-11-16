Hindustan Hindi News
क्या दूध पीने से हो सकता है रैबीज? गाय बीमार पड़ने से दहशत में गांववाले; लगाई जा रही वैक्सीन

संक्षेप: गांव के धर्मेंद्र गोंड की गाय को करीब 4 महीने पहले एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। पशुपालक ने उस समय मामले को गंभीरता से नहीं लिया। गाय का इलाज नहीं करवाया। न ही गाय को एआरवी लगवाया। वह गाय का दूध सामान्य रूप से गांव के कई घरों में सप्लाई करता रहा। बीते एक हफ्ते में गांव में दो धार्मिक अनुष्ठान हुए।

Sun, 16 Nov 2025 01:57 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
क्या रैबीज की शिकार गाय का दूध पीने से इंसान को भी रैबीज हो सकता है? यूपी के गोरखपुर के उरुवा ब्लॉक के रामडीह में एक दुधारू गाय में रेबीज की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। इस गाय का दूध पीने और उससे बने चरणामृत का सेवन करने वाले 200 से ज्यादा ग्रामीणों में दहशत है। चरणामृत और दूध का सेवन करने वाले ग्रामीण खौफजदा हो गए हैं। एहतियात के तौर पर अब तक 45 ग्रामीणों को एंटी-रेबीज इंजेक्शन (एआरवी) लगाया जा चुका है। इस मामले में 50 से अधिक लोग शनिवार को पीएचसी उरुवा पहुंचे, लेकिन इंजेक्शन खत्म हो जाने के कारण उन्हें सोमवार को टीका लगाया जाएगा। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि दूध पीने से रैबीज होने का कोई मामला आज तक सामने नहीं आया है। इस तरह की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं है। उधर, ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने एहतियातन एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाई है।

बताया गया कि गांव के धर्मेंद्र गोंड की गाय को करीब चार महीने पहले एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। पशुपालक ने उस समय मामले को गंभीरता से नहीं लिया। गाय का इलाज नहीं करवाया। न ही गाय को एआरवी लगवाया। वह गाय का दूध सामान्य रूप से गांव के कई घरों में सप्लाई करता रहा। बीते एक हफ्ते में गांव में दो धार्मिक अनुष्ठान हुए। जिनमें इसी गाय के दूध से तैयार चरणामृत करीब 200 ग्रामीणों को दिया गया। बताया जाता है कि गांव के ज्यादातर घरों के सदस्यों ने चरणामृत का सेवन किया था। ग्राम प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि ग्रामीणों को आशंका है कि संक्रमित गाय के दूध में भी रेबीज वायरस हो सकता है। वह सदमें में आ गए हैं। शुक्रवार से ही गांव में मातम जैसा माहौल है।

गाय हुई बीमार, सूचना मिलते ही सकते में आए ग्रामीण

इस मामले में नया मोड तीन दिन पहले आया। बताया कि अनुष्ठान के तीन दिन बाद गाय बीमार हो गई। वह अनियंत्रित हरकतें करने लगी। पशुपालक इसे देखकर घबरा गए। उन्होंने पशु चिकित्सक को बुलाया। गुरुवार को पहुंचे पशु चिकित्सक ने गाय में रेबीज के लक्षण पाए। इस जानकारी के बाहर आते ही गांव में अफरातफरी मच गई। चरणामृत पीने वाले ग्रामीणों में सबसे अधिक चिंता देखी जा रही है। कुछ ग्रामीणों में उल्टी-दस्त की शिकायत भी कर रहे हैं।

3.43 लाख पशुओं को एफएमडी टीकाकरण कर किया सुरक्षित

गोरखपुर में खुरपका-मुंहपका से पशुओं को बचाने के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान शत-प्रतिशत पूरा हो गया है। पशुपालन विभाग ने अब तक करीब 3.43 लाख मवेशियों को एफएमडी वैक्सीन लगाकर उन्हें सुरक्षित किया है।

सबसे ज्यादा कैंपियरगंज ब्लाक में 24,450 जानवर, खोराबार में 23,750 जानवरों को टीका लगाया गया है। एफएमडी वैक्सीन वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। इससे जानवरों में मुंह और पैरों में छाले, बुखार, दूध उत्पादन में कमी और आर्थिक नुकसान जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। एफएमडी रोग गाय, भैंस, बछड़े और अन्य पालतू पशुओं में तेजी से फैलता है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में एफएमडी टीकाकरण का कार्य शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
