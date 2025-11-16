क्या दूध पीने से हो सकता है रैबीज? गाय बीमार पड़ने से दहशत में गांववाले; लगाई जा रही वैक्सीन

संक्षेप: गांव के धर्मेंद्र गोंड की गाय को करीब 4 महीने पहले एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। पशुपालक ने उस समय मामले को गंभीरता से नहीं लिया। गाय का इलाज नहीं करवाया। न ही गाय को एआरवी लगवाया। वह गाय का दूध सामान्य रूप से गांव के कई घरों में सप्लाई करता रहा। बीते एक हफ्ते में गांव में दो धार्मिक अनुष्ठान हुए।

क्या रैबीज की शिकार गाय का दूध पीने से इंसान को भी रैबीज हो सकता है? यूपी के गोरखपुर के उरुवा ब्लॉक के रामडीह में एक दुधारू गाय में रेबीज की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। इस गाय का दूध पीने और उससे बने चरणामृत का सेवन करने वाले 200 से ज्यादा ग्रामीणों में दहशत है। चरणामृत और दूध का सेवन करने वाले ग्रामीण खौफजदा हो गए हैं। एहतियात के तौर पर अब तक 45 ग्रामीणों को एंटी-रेबीज इंजेक्शन (एआरवी) लगाया जा चुका है। इस मामले में 50 से अधिक लोग शनिवार को पीएचसी उरुवा पहुंचे, लेकिन इंजेक्शन खत्म हो जाने के कारण उन्हें सोमवार को टीका लगाया जाएगा। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि दूध पीने से रैबीज होने का कोई मामला आज तक सामने नहीं आया है। इस तरह की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं है। उधर, ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने एहतियातन एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाई है।

बताया गया कि गांव के धर्मेंद्र गोंड की गाय को करीब चार महीने पहले एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। पशुपालक ने उस समय मामले को गंभीरता से नहीं लिया। गाय का इलाज नहीं करवाया। न ही गाय को एआरवी लगवाया। वह गाय का दूध सामान्य रूप से गांव के कई घरों में सप्लाई करता रहा। बीते एक हफ्ते में गांव में दो धार्मिक अनुष्ठान हुए। जिनमें इसी गाय के दूध से तैयार चरणामृत करीब 200 ग्रामीणों को दिया गया। बताया जाता है कि गांव के ज्यादातर घरों के सदस्यों ने चरणामृत का सेवन किया था। ग्राम प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि ग्रामीणों को आशंका है कि संक्रमित गाय के दूध में भी रेबीज वायरस हो सकता है। वह सदमें में आ गए हैं। शुक्रवार से ही गांव में मातम जैसा माहौल है।

गाय हुई बीमार, सूचना मिलते ही सकते में आए ग्रामीण इस मामले में नया मोड तीन दिन पहले आया। बताया कि अनुष्ठान के तीन दिन बाद गाय बीमार हो गई। वह अनियंत्रित हरकतें करने लगी। पशुपालक इसे देखकर घबरा गए। उन्होंने पशु चिकित्सक को बुलाया। गुरुवार को पहुंचे पशु चिकित्सक ने गाय में रेबीज के लक्षण पाए। इस जानकारी के बाहर आते ही गांव में अफरातफरी मच गई। चरणामृत पीने वाले ग्रामीणों में सबसे अधिक चिंता देखी जा रही है। कुछ ग्रामीणों में उल्टी-दस्त की शिकायत भी कर रहे हैं।

