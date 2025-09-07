Cow attacks grandfather and grandson in Lucknow, shocking CCTV video surfaces लखनऊ में दादा-पोते पर गाय का दोतरफा अटैक, सामने आया दिल दहलाने वाला सीसीटीवी वीडियो, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लखनऊ में दादा-पोते पर गाय का दोतरफा अटैक, सामने आया दिल दहलाने वाला सीसीटीवी वीडियो

लखनऊ में टहलने निकले दादा-पोते पर गाय ने हमला कर दिया। दोनों को गिरने के बाद भी गाय उन्हें मारती और रौंदती रही। जब एक गाय ने आगे से हमला किया तो दूसरी न पीछे से हमला किया है। दादा पोते को स्थानीय अस्पताल से गंभीर हालत में बलरामपुर अस्पताल रेफर किया गया है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 06:52 PM
लखनऊ में दादा-पोते पर गाय का दोतरफा अटैक, सामने आया दिल दहलाने वाला सीसीटीवी वीडियो

लखनऊ से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। सड़क पर घूम रही गाय ने टहलने निकले दादा पोते पर अचानक आगे की तरफ से हमला कर दिया। दादा-पोते ने बचने के लिए पीछे भागने की कोशिश की तो गिर पड़े। इसी दौरान एक अन्य गाय ने पीछे से भी हमला बोल दिया। आसपास के लोगों ने गाय को हटाने की कोशिश की तो उन पर भी हमले की कोशिश हुई। दोतरफा हमले में दादा-पोता बुरी तरह फंस गए। लोगों के शोर मचाने पर पहले पोता फिर दादा गाय के हमले से खुद को निकाल सके। घटना खजुहा मोहल्ले की है।

58 वर्षीय विजय रस्तोगी अपने 4 साल के पोते के साथ टहलने निकले थे। बच्चा स्केटर से चल रहा होता है। स्केटर की आवाज सुनकर शायद उनके आग चल रही सफेद रंग की गाय पीछे घूमती है और दादा-पोते पर हमला बोल देती है। गाय मुड़ते ही पहले पोते पर हमला करती है। उसे बचाने में दादा उसके उपर ही गिर जाते हैं। दोनों के गिरने के बाद भी गाय अपने सिंग से दोनों को मारती है। इसी दौरान पीछे की तरफ से भी एक काली गाय आती है। काली गाय पहले तो सफेद गाय से भिड़ती दिखती है। इसके बाद उसने भी दादा-पोते को अपने पैरों से रौंद दिया।

पूरी घटना बगल के घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। दादा-पोते को तत्काल पास के अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बलरामपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें गहरी चोटें आई हैं। घटना के बाद से इलाके लोगों में दहशत की स्थिति है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आवारा पशुओं की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन नगर निगम कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। कहा कि कई गाय लोगों ने दूध नहीं देने के कारण छोड़ दी है। दिन भर यह गायें घूमती रहती हैं, रात में लोग इन्हें बांध लेते हैं।

